G-20 यूनिवर्सिटी कनेक्ट फिनाले: PM नरेंद्र मोदी ने विशेष संदेश भेजकर छात्रों को भारत मण्डपम में किया आमंत्रित

Highlights प्रधानमंत्री मोदी ने 26 सितंबर को जी-20 यूनिवर्सिटी कनेक्ट फाइनल में छात्रों को आमंत्रित किया इवेंट नई दिल्ली के भारत मण्डपम में होने जा रहा है पीएम ने कहा कि अब तक कई कार्यक्रम जी-20 यूनिवर्सिटी कनेक्ट प्रोग्राम के बैनर तले हो चुके हैं

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 सितंबर को होने जा रहे जी-20 यूनिवर्सिटी कनेक्ट फाइनल में छात्रों को आमंत्रित किया है। यह इवेंट नई दिल्ली के भारत मण्डपम में होगा। इस दौरान पीएम मोदी जी-20 में मिली सफलता पर विश्विद्यालयों के कुलपति, कॉलेज के प्राचार्य, फैकल्टी सदस्यों और वहां पढ़ने वाले छात्रों से सीधे मुखातिब होंगे।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा, "मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी से 26 तारीख को मिलने के लिए इंतजार कर रहा हूं। पिछले साल भर में जी-20 यूनिवर्सिटी कनेक्ट के जरिए जी-20 अध्यक्षता में सभी प्रमुख क्षेत्रों पर प्रकाश डालने में अहम रोल अदा किया है। मैं आशा करता हूं कि विभिन्न मुद्दों पर जी-20 यूनिवर्सिटी कनेक्ट फिनाल में अच्छे विचारों का आदान-प्रदान होगा।"

My young friends,



I look forward to your taking part in the G20 University Connect Finale on the 26th of this month. Over the year gone by, the G20 University Connect has emerged as a great forum to highlight the priority areas of India’s G-20 Presidency.



I look forward to a…