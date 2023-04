दिल्ली एयरपोर्ट पर पूर्ण आपातकाल घोषित, एंबुलेंस, फायर ब्रिगेड आदि को बुलाया गया, जानें क्या है मामला

नई दिल्ली:दिल्ली हवाई अड्डे के अधिकारियों ने शनिवार दोपहर दुबई जाने वाले फेडएक्स (FedEx) विमान के उड़ान भरने के तुरंत बाद एक पक्षी से टकरा जाने के बाद पूर्ण आपातकाल घोषित कर दिया। इसके तहत एंबुलेंस, फायर ब्रिगेड आदि को बुला लिया गया

एयरपोर्ट के अधिकारी ने इस बात की जानकारी दी है। यह कदम इसलिए उठाया गया ताकि विमान दिल्ली हवाईअड्डे पर उतर सके और तकनीकी विशेषज्ञ मंजूरी से पहले विमान में किसी तकनीकी खराबी की जांच कर सकें। सूत्रों ने कहा कि पक्षी से टकराने की घटनाएं असामान्य नहीं हैं, लेकिन वे बड़ी तकनीकी चुनौतियां पेश करती हैं और घातक रूप से खतरनाक साबित हो सकती हैं।

Full emergency declared at Delhi airport after Dubai bound FedEx aircraft suffers bird-hit soon after take-off: Airport official