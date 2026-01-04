SSC Exam Schedule 2026: CGL से लेकर MTS तक..., एसएससी ने नए साल के लिए परीक्षा कैलेंडर किया जारी, पढ़ें पूरा शेड्यूल
By अंजली चौहान | Updated: January 4, 2026 06:02 IST2026-01-04T06:02:22+5:302026-01-04T06:02:22+5:30
SSC Exam Schedule 2026: अगर आप भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर है, तो नए साल में आपके लिए जरूरी जानकारी आई है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन (SSC) ने 2026 की शुरुआत में होने वाली अपनी सभी बड़ी भर्ती परीक्षाओं का ऑफिशियल शेड्यूल जारी कर दिया है। इसमें SSC CGL, MTS और GD कांस्टेबल भर्ती परीक्षाओं की तारीखें भी शामिल हैं। सरकारी नौकरियों की तैयारी कर रहे उम्मीदवार लंबे समय से इस शेड्यूल का इंतज़ार कर रहे थे। आइए जानते हैं कि कौन सी परीक्षा कब होगी।
SSC CGL 2025 (टियर-II) शेड्यूल
कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल (CGL) टियर-II परीक्षा जनवरी में शुरू होगी। पहले दिन, 18 जनवरी, 2026 को, पेपर-I के सेक्शन IV के तहत स्किल टेस्ट (DEST) आयोजित किया जाएगा। यह कंप्यूटर-बेस्ड टेस्ट होगा। अगले दिन, 19 जनवरी, 2026 को, मुख्य विषयों की परीक्षा होगी, जिसमें गणित, रीजनिंग, अंग्रेजी, सामान्य ज्ञान और कंप्यूटर साइंस के प्रश्न शामिल होंगे। स्टैटिस्टिक्स पेपर-II भी उसी दिन होगा।
SSC MTS और हवलदार परीक्षा
मल्टी-टास्किंग स्टाफ (नॉन-टेक्निकल) और हवलदार पदों के लिए लिखित परीक्षा फरवरी में होगी। परीक्षा 4 फरवरी, 2026 से शुरू होगी। परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार 15 जनवरी, 2026 से अपना पसंदीदा परीक्षा समय चुन सकेंगे।
SSC GD कांस्टेबल परीक्षा 2026
कमीशन ने पैरामिलिट्री फोर्सेज (CAPFs), SSF और असम राइफल्स में कांस्टेबल (GD) पदों के लिए आवेदन करने वालों के लिए भी तारीखों की घोषणा की है। कमीशन के अनुसार, परीक्षा 23 फरवरी, 2026 से शुरू हो सकती है। यह तारीख अभी अस्थायी है; अंतिम तारीख बाद में घोषित की जाएगी।
दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एडमिट कार्ड
SSC ने दिल्ली पुलिस कांस्टेबल (एग्जीक्यूटिव) परीक्षा 2025 के बाकी उम्मीदवारों के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट ssc.gov.in पर जाकर अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। पूरा भर्ती शेड्यूल भी वहीं से डाउनलोड किया जा सकता है।