'123456' से 'India@123' तक..., 2025 इंटरनेट के सबसे कॉमन पासवर्ड हुए लीक

Internet Most Common Passwords: साइबर सुरक्षा को लेकर अनगिनत चेतावनियों के बावजूद, 2025 में भी लाखों लोग बेहद कमज़ोर पासवर्ड इस्तेमाल कर रहे होंगे। कंपेरिटेक की एक नई रिपोर्ट के अनुसार, दुनिया का सबसे आम पासवर्ड एक बार फिर "123456" है। इस पोर्टल ने इस साल वास्तविक डेटा उल्लंघनों से लीक हुए 2 अरब से ज़्यादा पासवर्डों का विश्लेषण किया। और ये नतीजे चौंकाने वाले और चिंताजनक दोनों हैं।

लाखों अकाउंट्स द्वारा इस्तेमाल किए गए शीर्ष तीन पासवर्ड, "123456," "12345678," और "123456789" थे। शीर्ष दस में "एडमिन," "पासवर्ड," और "12345" जैसे जाने-पहचाने पासवर्ड शामिल थे।

सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाने वाले 10 पासवर्ड ये हैं:

123456

12345678

123456789

admin

1234

Aa123456

12345

password

123

1234567890

आम शब्द और वाक्यांश क्या कहते हैं

दरअसल, टॉप 1,000 पासवर्डों में से लगभग एक-चौथाई में सिर्फ़ संख्याएँ थीं। एक तिहाई से ज़्यादा (38.6%) पासवर्ड में "123" क्रम शामिल था।

कुछ उपयोगकर्ता थोड़े रचनात्मक दिखे। टॉप 1,000 प्रविष्टियों में से लगभग 4% में "password" के विभिन्न रूप दिखाई दिए, जबकि 2.7% में "admin" दिखाई दिया। Comparitech के अनुसार, "qwerty" और "welcome" भी दिखाई दिए।

और फिर "minecraft" था जो लगभग 90,000 बार दिखाई देते हुए 100वाँ सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला पासवर्ड बन गया। इस बीच, "इंडिया@123" शीर्ष 100 में 53वें स्थान पर रहा, जो क्षेत्रीय स्तर पर विशिष्ट प्रविष्टियों में से एक है।

अधिकांश विशेषज्ञ कम से कम 12 अक्षरों का पासवर्ड रखने की सलाह देते हैं। पासवर्ड की लंबाई बढ़ाने से उसके हैक होने की संभावना काफी कम हो जाती है। लेकिन रिपोर्ट के अनुसार, 65.8% पासवर्ड 12 अक्षरों से कम के थे।

साइबर सुरक्षा की तमाम बातों के बावजूद, ऐसा लगता है कि पुरानी आदतें आसानी से नहीं जातीं, और हैकर्स इससे ज़्यादा खुश नहीं हो सकते।

