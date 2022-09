प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना: 80 करोड़ लोगों के लिए खुशखबरी, दिसंबर 2022 तक फ्री राशन मिलेगा

Highlights रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास के लिए 10,000 करोड़ रुपए अनुमोदन राशि स्वीकृति दी है। अभी कुल 199 रेलवे स्टेशन के पुनर्निर्माण का कार्य भी चल रहा है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन बसों, ऑटो और मेट्रो रेल सेवाओं के साथ ट्रेन सेवाओं को एकीकृत करेगा।

नई दिल्लीः प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की अवधि तीन महीने अक्टूबर-दिसंबर 2022 के लिये बढ़ाई गई है। 80 करोड़ लोगों की दिसंबर 2022 तक फ्री राशन मिलेगा। कैबिनेट ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए महंगाई भत्ते (DA) में 4% की वृद्धि करने का फैसला किया है।

केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि केंद्रीय कैबिनेट ने अगले 3 महीने के लिए PMGKAY (मुफ्त राशन) योजना का विस्तार करने का फैसला किया है। मंत्री ने कहा कि 45000 करोड़ का भार आएगा। इसमें 5 किलो राशन मुहैया कराया जाता है। यह योजना मार्च 2022 में खत्म होना था। केंद्र सरकार कई बार इसे बढ़ा चुका है।

Delhi | The central cabinet has decided to extend PMGKAY (free ration) scheme for the next 3 months: Union minister Anurag Thakur pic.twitter.com/4ha7bdvQDx