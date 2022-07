पश्चिम बंगाल: पार्थ चटर्जी की नेम प्लेट केबिन के दरवाजे से हटाई, ममता सरकार का एक्शन, फोटो वायरल

Highlights अर्पिता मुखर्जी के न्यू टाउन स्थित आवास पर प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारी पहुंच गए हैं। औद्योगिक पुनर्निर्माण विभाग के प्रभारी मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों से तत्काल प्रभाव से मुक्त किया जाता है। कथित अनियमितताओं के मामले की जांच के संबंध में 23 जुलाई को गिरफ्तार किया था।

कोलकाताः प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा स्कूल भर्ती घोटाले में गिरफ्तार मंत्री पार्थ चटर्जी को बृहस्पतिवार को पश्चिम बंगाल सरकार ने बर्खास्त कर दिया। इस बीच हावड़ा के नबन्ना में पार्थ चटर्जी की नेम प्लेट उनके केबिन के दरवाजे से हटाई गई।

SSC घोटाले में गिरफ्तार अर्पिता मुखर्जी के न्यू टाउन स्थित आवास पर प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारी पहुंच गए हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि मैंने पार्थ चटर्जी को मंत्री पद से हटा दिया है। मेरी पार्टी सख्त कार्रवाई करती है। इसके पीछे कई कारण हैं लेकिन मैं विवरण में नहीं जाना चाहती।

West Bengal | Nameplate of former West Bengal minister Partha Chatterjee was removed from outside his cabin in Nabanna, Howrah pic.twitter.com/Tv83ETcdUf

एक आधिकारिक आदेश में कहा गया, ‘‘पार्थ चटर्जी को उद्योग, वाणिज्य एवं उद्यम विभाग, सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग, संसदीय मामलों के विभाग और सार्वजनिक उद्यम एवं औद्योगिक पुनर्निर्माण विभाग के प्रभारी मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों से तत्काल प्रभाव से मुक्त किया जाता है।’’

#SSCRecruitmentScam | I have removed Partha Chatterjee as a minister. My party takes strict action. There are many plannings behind it but I don't want to go into details: West Bengal CM Mamata Banerjee



