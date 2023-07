पश्चिम बंगाल के पूर्व सीएम बुद्धदेव भट्टाचार्य की बिगड़ी तबीयत, अस्पताल में हुए भर्ती

Highlights भट्टाचार्यजी की हालत फिलहाल हेमोडायनामिक रूप से स्थिर बताई जा रही है स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के कारण भट्टाचार्य कई वर्षों से लोगों की नजरों से दूर हैं वह साल 2000 से 2011 तक पश्चिम बंगाल राज्य के सीएम रहे थे

कोलकाता:पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्यजी की तबीयत बिगड़ने के कारण उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उन्हें सांस से जुड़ी परेशानी के कारण भर्ती कराया गया है। अस्पताल द्वारा जारी एक बयान के अनुसार, उनकी मेडिकल टीम ने गैर-इनवेसिव वेंटिलेशन शुरू कर दिया है, उन्हें एंटीबायोटिक्स दी हैं और अन्य सहायक देखभाल प्रदान की है। इसमें कहा गया है कि भट्टाचार्यजी की हालत फिलहाल हेमोडायनामिक रूप से स्थिर बताई जा रही है और आवश्यक जांच की गई है, जिसके नतीजों का इंतजार है।

अस्पताल ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा, "79 वर्षीय पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री श्री बुद्धदेव भट्टाचार्जी को निचले श्वसन पथ के संक्रमण और टाइप II श्वसन विफलता के कारण 29 जुलाई, 2023 को वुडलैंड्स अस्पताल में भर्ती कराया गया था।" इसमें कहा गया, "भट्टाचार्जी को गैर-इनवेसिव वेंटिलेशन, एंटीबायोटिक्स और अन्य सहायक प्रबंधन पर रखा गया है। आवश्यक जांच की गई है और रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। वह हेमोडायनामिक रूप से स्थिर हैं।"

पीटीआई की एक रिपोर्ट के अनुसार, बंगाल के पूर्व सीएम को उनके पाम एवेन्यू स्थित घर से ग्रीन कॉरिडोर के माध्यम से ले जाने के बाद तुरंत निजी अस्पताल की क्रिटिकल केयर यूनिट में मैकेनिकल वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया था। वह लंबे समय से सीओपीडी (क्रोनिक ऑब्सट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज) और अन्य उम्र से संबंधित बीमारियों से पीड़ित हैं।

उन्होंने नवंबर 2000 में युवा नेता ज्योति बसु के बाद मुख्यमंत्री का पद संभाला और 2021 तक इस पद पर बने रहे, जब ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस ने राज्य के 34 साल के वाम मोर्चा शासन को समाप्त कर दिया। मुख्यमंत्री के रूप में भट्टाचार्जी राज्य में बड़े पैमाने पर औद्योगीकरण की आवश्यकता के बारे में मुखर थे। हालाँकि, उनके कार्यकाल के दौरान, भूमि अधिग्रहण के मुद्दों का उनकी पार्टी और वाम मोर्चे पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।

