उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम मुलायम सिंह यादव की तबीयत बिगड़ी, गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल के आईसीयू में शिफ्ट

Highlights समाजवादी पार्टी के संरक्षक यादव की तबीयत रविवार को बिगड़ गई। सपा नेता मुलायम सिंह कई दिन से मेदांता में भर्ती हैं। शिवपाल सिंह यादव भी दिल्ली रवाना हो गए हैं।

गुरुग्रामः उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम और समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह यादव को गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल के आईसीयू में स्थानांतरित कर दिया गया है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव लखनऊ से दिल्ली रवाना हो गए हैं। मुलायम का मेदांता में ही इलाज चलता है।

सपा के संस्थापक मुलायम सिंह यादव का रूटीन चेकअप भी होता है। सिंह को परेशानी होने पर जुलाई 2021 में अस्पताल लाया गया था। उत्तर प्रदेश के 82 वर्षीय पूर्व मुख्यमंत्री को उनकी हालत गंभीर होने के बाद केयर यूनिट में स्थानांतरित कर दिया गया।

