Sharad Yadav Passes Away: जदयू के पूर्व अध्यक्ष शरद यादव का हुआ निधन, बेटी ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए बताया

Highlights बेटी सुभाषिनी शरद यादव ने अपने पिता के निधन पर फेसबुक पोस्ट में लिखा, पापा नहीं रहे। पूर्व मंत्री की तबीयत नाजुक थी और उन्हें गुरुग्राम के फोर्टिस अस्पताल में भर्ती कराया गया था शरद यादव ने 1999 और 2004 के बीच अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में विभिन्न विभागों को संभाला

Sharad Yadav Passes Away: जनता दल यूनाइटेड (जदयू) के पूर्व अध्यक्ष शरद यादव का गुरुवार को 75 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनकी बेटी सुभाषिनी शरद यादव ने अपने पिता के निधन की जानकारी फेसबुक पोस्ट के माध्यम से दी। उन्होंने लिखा, पापा नहीं रहे। पूर्व मंत्री की तबीयत नाजुक थी और उन्हें गुरुग्राम के फोर्टिस अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अस्पताल ने एक बयान जारी कर कहा कि शरद यादव को "बेहोश और अचेतन अवस्था" में आपातकालीन वार्ड में लाया गया था और उनकी नाड़ी या रक्तचाप में कोई हरकत नहीं थी।

Former Union Minister Sharad Yadav passes away, confirms his daughter through a Facebook post. pic.twitter.com/p56lUeqz7B