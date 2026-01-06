पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता सुरेश कलमाड़ी का निधन, पुणे में ली अंतिम सांस

Suresh Kalmadi passes away: पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुरेश कलमाड़ी का मंगलवार सुबह पुणे में अपने आवास पर लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। वह 81 साल के थे। कलमाड़ी ने सुबह करीब 3:30 बजे अंतिम सांस ली। पूर्व भारतीय ओलंपिक संघ (IOA) के अध्यक्ष के परिवार में उनकी पत्नी, बेटा और बहू, दो शादीशुदा बेटियां और दामाद, और पोते-पोतियां हैं।

परिवार के अनुसार, कलमाड़ी के पार्थिव शरीर को मंगलवार दोपहर 2 बजे तक एरंडवाने में कलमाड़ी हाउस में अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। उनका अंतिम संस्कार उसी दिन दोपहर 3:30 बजे पुणे के नवी पेठ स्थित वैकुंठ श्मशान घाट में किया जाएगा। विभिन्न पार्टियों के नेताओं ने उनके निधन पर दुख व्यक्त किया और सार्वजनिक जीवन में उनके योगदान को श्रद्धांजलि दी।

कौन थे सुरेश कलमाड़ी?

सुरेश कलमाड़ी एक कद्दावर शख्सियत थे जिन्होंने भारतीय खेल और राष्ट्रीय राजनीति की दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाई। पूर्व केंद्रीय रेल राज्य मंत्री और भारतीय ओलंपिक संघ (IOA) के पूर्व अध्यक्ष, कलमाड़ी दशकों तक एक प्रमुख और प्रभावशाली व्यक्ति बने रहे।

पुणे के एक प्रमुख राजनीतिक नेता, कलमाड़ी ने लोकसभा में कई बार शहर का प्रतिनिधित्व किया और अपने लंबे राजनीतिक करियर के दौरान कई महत्वपूर्ण पदों पर रहे। उन्हें व्यापक रूप से पुणे के सबसे शक्तिशाली नेताओं में से एक माना जाता था, जिन्हें अक्सर शहर की राजनीति में "किंगमेकर" कहा जाता था।

पायलट से राजनेता तक का सफर

कलमाड़ी की यात्रा जितनी उल्लेखनीय थी, उतनी ही अपरंपरागत भी थी। उन्होंने अपने पेशेवर जीवन की शुरुआत भारतीय वायु सेना में एक पायलट के रूप में की, जिसके बाद उन्होंने राजनीति में कदम रखा। इन वर्षों में, उन्होंने कई बार सांसद के रूप में कार्य किया और केंद्र में मंत्री पद की जिम्मेदारी भी संभाली। पुणे के बुनियादी ढांचे और विकास को आकार देने में उनकी भूमिका ने उन्हें शहर में स्थायी पहचान दिलाई।

खेलों में कलमाड़ी की गहरी रुचि ने उनके जीवन का एक और बड़ा अध्याय परिभाषित किया। भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष के रूप में, उन्होंने कई वर्षों तक भारतीय खेल प्रशासन का नेतृत्व किया। दिल्ली में 2010 के राष्ट्रमंडल खेल उनके खेल करियर का सबसे हाई-प्रोफाइल चरण था। हालांकि बाद में यह आयोजन विवादों से घिर गया, जिसने उनकी राजनीतिक स्थिति को प्रभावित किया, लेकिन उन्हें भारतीय खेलों को वैश्विक मंच पर लाने और खेल के बुनियादी ढांचे पर अभूतपूर्व ध्यान आकर्षित करने का श्रेय भी दिया जाता है।

Web Title: Former Union Minister and Congress leader Suresh Kalmadi passes away, breathed his last in Pune