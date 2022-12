राहुल गांधी के साथ 'भारत जोड़ो यात्रा' में शामिल हुए आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन, देखें वीडियो

Highlights कांग्रेस ने भी राहुल गांधी और रघुराम राजन की साथ चलने की तस्वीर साझा की है। पैदल मार्च आज सुबह राजस्थान के सवाई माधोपुर के भदोती से शुरू हुआ।

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन बुधवार सुबह राहुल गांधी के नेतृत्व वाली भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए।समाचार एजेंसी एएनआई द्वारा साझा किए गए एक वीडियो में, पूर्व आरबीआई गवर्नर को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी और सचिन पायलट के साथ पार्टी के आउटरीच कार्यक्रम के दौरान चलते देखा जा सकता है।

कांग्रेस ने भी राहुल गांधी और रघुराम राजन की साथ चलने की तस्वीर साझा की है। कांग्रेस ने लिखा- नफरत के खिलाफ देश जोड़ने के लिए खड़े होने वालों की बढ़ती संख्या बताती है कि हम होंगे कामयाब।

#WATCH | Former RBI Governor Raghuram Rajan briefly joins the Congress party's Bharat Jodo Yatra. The Yatra resumed this morning from Bhadoti of Sawai Madhopur in Rajasthan. pic.twitter.com/KAQSonrfxE