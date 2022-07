CBI ने फोन टैपिंग मामले में पूर्व मुंबई पुलिस प्रमुख और NSE के पूर्व सीईओ के खिलाफ दर्ज किया नया केस

Highlights मामला दर्ज होने के बाद शुक्रवार को मुंबई में आठ, पुणे में दो और दिल्ली-एनसीआर में पांच सहित पांडे के परिसरों पर छापेमारी की गई। जानकारी के अनुसार, केंद्रीय गृह मंत्रालय के आदेश पर मामले में प्राथमिकी दर्ज की गई है।

मुंबई: केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारियों (सीईओ) चित्रा रामकृष्ण और रवि नारायण, मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त संजय पांडे और अन्य के खिलाफ 2009 से 2017 के बीच कथित तौर पर एक-दूसरे की मिलीभगत से एक्सचेंज के कर्मचारियों के फोन टैप करने का मामला दर्ज किया है। मामले से वाकिफ लोगों ने कहा यह जानकारी दी।

हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, मामला दर्ज होने के बाद शुक्रवार को मुंबई में आठ, पुणे में दो और दिल्ली-एनसीआर में पांच सहित पांडे के परिसरों पर छापेमारी की गई। लोगों ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्रालय के आदेश पर मामले में प्राथमिकी दर्ज की गई है। नाम न बताए जाने की शर्त पर एक अधिकारी ने कहा कि एनएसई के तत्कालीन शीर्ष अधिकारियों पर पांडे की आईसेक सिक्योरिटीज फर्म की मदद से फोन टैप करने का आरोप है। यह स्पष्ट नहीं है कि कितने कर्मचारी निगरानी में थे और कितने दिनों से थे।

CBI searches underway across India on the orders of MHA. The agency registered a fresh case against ex-NSE chief Chitra Ramakrishna, Ravi Narain and former Mumbai Commissioner Sanjay Pandey for allegedly tapping phones of NSE officials and other irregularities: CBI Sources