हमें विश्वास दिलाएं कि आपके और ममता बनर्जी के बीच कोई 'सेटिंग' नहीं: पीएम मोदी से बोले मेघालय के पूर्व राज्यपाल तथागत रॉय

नई दिल्ली: पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपने चार दिनों के दिल्ली दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिल सकती हैं। इस बीच ममता बनर्जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संभावित मुलाकात को लेकर मेघालय के पूर्व राज्यपाल और भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष तथागत रॉय ने ट्विटर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लोगों को यह समझाने के लिए कहा कि उनके और ममता बनर्जी के बीच कोई 'सेटिंग' नहीं है।

उन्होंने शुक्रवार को ट्वीट करते हुए लिखा, "कोलकाता एक 'सेटिंग' की आशंका से त्रस्त है। यानी मोदीजी और ममता के बीच एक गुप्त समझौता, जिससे तृणमूल के चोर और/या बीजेपी कार्यकर्ताओं के हत्यारे छूट जाएंगे। कृपया हमें विश्वास दिलाएं कि ऐसी कोई 'सेटिंग' नहीं होगी।" अपने इस ट्वीट के साथ रॉय ने पीएम मोदी और पीएमओ के अधिकारिक ट्विटर हैंडल को टैग किया है।

Kolkata is agog with apprehension of a ‘setting’. Which means a secret understanding between Modiji and Mamata, whereby the thieves of Trinamool and/or the murderers of BJP workers would go scot-free. Please convince us that there wud be no such ‘setting’ @narendramodi@PMOIndia