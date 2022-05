Big News: हरियाणा के पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला को हुई सजा, जेबीटी घोटाले में मिली 4 साल की जेल, अटैच की जाएगी 4 संपत्तियां

Highlights हरियाणा के पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला को सजा सुनाई गई है। उन्हें आय से अधिक संपत्ति रखने के मामले सजा हुई है। कोर्ट ने ओम प्रकाश चौटाला पर जुर्माना भी लगाया है।

Om Prakash Chautala Sentenced Jail: आय से अधिक संपत्ति के मामले में इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला (Om Prakash Chautala) को सजा सुनाई गई है। हरियाणा (Haryana News) के पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला को इस मामले में चार साल की सजा हुई है। इसके साथ कोर्ट ने जुर्माना भी लगाया है और इसे नहीं देने पर सजा को और बढ़ा देने की भी बात कही है। आपको बता दें कि उन्हें इससे इस मामले में दोषी करार कर दिया गया था। मामले में दोनों पक्षों के वकीलों की दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट द्वारा यह फैसला लिया है। एक तरफ चौटाला के वकील ने उनकी दिव्यांगता और बीमारियों का हवाला देते हुए सजा में नरमी बरतने की अपील की थी तो वहीं दूसरी तरफ सीबीआई के वकील ने उन्हें कड़ी से कड़ी सजा देने की बात कही थी।

Disproportionate assets case: Special CBI Court in Delhi sentences former Haryana CM OP Chautala to four years imprisonment, imposes a fine of Rs 50 lakhs



The Court also ordered to confiscate his four properties.



