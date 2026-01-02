महानगर पालिका चुनाव में क्या 50 लाख रुपये लेकर पूर्व सीएम अशोक चव्हाण ने बांटे टिकट?, पूर्व पार्षद भानुषी रावत ने लगाए गंभीर आरोप

Highlights अशोक चव्हाण ने हालांकि आरोपों को खारिज कर दिया। भाजपा के मेहनती कार्यकर्ताओं को दरकिनार कर दिया गया है। रावत को कट्टर समर्थक के रूप में जाना जाता है।

मुंबईः महाराष्ट्र में 15 जनवरी को होने वाले महानगर पालिका चुनावों के लिए उम्मीदवारों के चयन को लेकर सभी पार्टियों में व्याप्त असंतोष के बीच एक पूर्व पार्षद ने पूर्व मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता अशोक चव्हाण पर रुपये लेकर टिकट देने का आरोप लगाया। चव्हाण ने हालांकि आरोपों को खारिज कर दिया।

मराठवाड़ा क्षेत्र के नांदेड़ शहर में चव्हाण के लंबे समय से सहयोगी माने जाने वाले भानुषी रावत ने आरोप लगाया कि पूर्व मुख्यमंत्री ने धनवान उम्मीदवारों को टिकट देने के लिए 50 लाख रुपये लिए थे। रावत ने आरोप लगाया, “रुपये के बदले टिकट देकर पार्टी ने अपने वफादार कार्यकर्ताओं की बलि दी है।”

उन्होंने दावा किया कि वर्षों की सेवा के बावजूद भाजपा के मेहनती कार्यकर्ताओं को दरकिनार कर दिया गया है। चव्हाण ने आरोपों को खारिज करते हुए शुक्रवार को पत्रकारों से कहा, “मैंने किसी से पैसे नहीं मांगे हैं। सामाजिक जीवन में मेरा 50 साल का लंबा करियर रहा है। मैंने कभी ऐसा कुछ नहीं किया।”

वर्ष 1980 से चव्हाण के साथ राजनीतिक रूप से सक्रिय रहे रावत को उनके कट्टर समर्थक के रूप में जाना जाता है। रावत ने कहा कि उन्होंने वार्ड नंबर 16 से अपने बेटे के लिए भाजपा से टिकट मांगा था लेकिन पार्टी ने आखिरी समय में नामांकन रद्द कर दिया। नांदेड़ महानगर पालिका सहित राज्य की 29 महानगर पालिकाओं के लिए मतदान 15 जनवरी को होगा और मतगणना अगले दिन होगी।

