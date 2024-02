UP Budget: पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने कहा, बजट नाम का नहीं काम का होना चाहिए

Highlights अखिलेश यादव ने यूपी के बजट पर अपनी पहली प्रतिक्रिया दी है बजट केवल नाम का नहीं आना चाहिए हमें उम्मीद है कि रोजगार और उत्तर प्रदेश की जनता की सुरक्षा का बजट आएगा

UP Budget: उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने यूपी के बजट पर अपनी पहली प्रतिक्रिया दी है। लखनऊ में उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार हर बार ये दावा करती है कि सबसे बड़ा बजट आ रहा है। बजट काम का आना चाहिए। बजट केवल नाम का नहीं आना चाहिए। हमें उम्मीद है कि किसान की आय दोगुनी का बेरोजगार जवान के रोजगार और उत्तर प्रदेश की जनता की सुरक्षा का बजट आएगा।

#WATCH | UP FM Suresh Khanna presents the budget in Vidhan Sabha, says "The ban on giving new private tube well connections in the dark zone has been lifted, which directly benefited about one lakh farmers...In the year 2023-2024, about 37 lakh Kisan Credit Cards were distributed… pic.twitter.com/UuHJxBNiIF