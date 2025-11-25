VIDEO: अयोध्या ध्वजारोहण समारोह के बाद पूर्व बीजेपी सांसद रामविलास दास वेदांती खुशी से झूम-झूमकर नाचते दिखे

By रुस्तम राणा | Updated: November 25, 2025 14:14 IST2025-11-25T13:59:32+5:302025-11-25T14:14:19+5:30

भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद रामविलास दास वेदांती ने अयोध्या की सड़क पर खुशी से झूम-झूमकर नाचकर जश्न मनाया। 

Former BJP MP Ram Vilas Das Vedanti seen dancing with joy after the Ayodhya flag hoisting ceremony VIDEO | VIDEO: अयोध्या ध्वजारोहण समारोह के बाद पूर्व बीजेपी सांसद रामविलास दास वेदांती खुशी से झूम-झूमकर नाचते दिखे

VIDEO: अयोध्या ध्वजारोहण समारोह के बाद पूर्व बीजेपी सांसद रामविलास दास वेदांती खुशी से झूम-झूमकर नाचते दिखे

अयोध्या: रामनगरी अयोध्या में ध्वजारोहण समारोह के बाद मंगलवार को रामभक्तों के बीच जश्न का माहौल देखने को मिला। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद रामविलास दास वेदांती ने अयोध्या की सड़क पर खुशी से झूम-झूमकर नाचकर जश्न मनाया। इस बीच साधु-संतों में खूब उत्साह और उमंग देखने को मिला। साधू-संत डमरू बजाकर जश्न मनाते दिखे। साथ ही लोगों ने जयश्री राम के जमकर नारे भी लगाए। दरअसल, पीएम नरेंद्र मोदी ने अयोध्या राम जन्मभूमि मंदिर के 191 फुट ऊंचे शिखर पर भगवा झंडा फहराया, जिससे पवित्र मंदिर का औपचारिक निर्माण पूरा हो गया।

इस मौके पर क्या बोले पीएम मोदी

इस मौके पर बोलते हुए, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि “सदियों के घाव भर रहे हैं।” उन्होंने आगे कहा कि हर भक्त में एक अनोखा संतोष और बहुत ज़्यादा आभार था। उन्होंने कहा, “आज सदियों के घाव भर रहे हैं। सदियों का दर्द दूर हो रहा है। यह कार्यक्रम उस यज्ञ के समापन का प्रतीक है, जिसकी आग 500 साल पहले शुरू हुई थी।”

ध्वज पर ॐ’ और कोविदारा पेड़ की तस्वीर

10 फीट ऊंचे और 20 फीट लंबे समकोण वाले तिकोने ध्वज पर चमकते सूरज, पवित्र निशान ‘ॐ’ और कोविदारा पेड़ की तस्वीर है। मंदिर के अधिकारियों ने बताया कि झंडा फहराने का काम “अभिजीत मुहूर्त” पर किया गया, जो हिंदुओं द्वारा शुभ माना जाने वाला एक ग्रह नक्षत्र है।

संघ प्रमुख और यूपी सीएम भीकार्यक्रम में थे शामिल

समारोह के दौरान PM मोदी के साथ RSS प्रमुख मोहन भागवत, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी थे।

Web Title: Former BJP MP Ram Vilas Das Vedanti seen dancing with joy after the Ayodhya flag hoisting ceremony VIDEO

भारत से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे

टॅग्स :AyodhyaRam MandirNarendra Modiअयोध्याराम मंदिरनरेंद्र मोदी