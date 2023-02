बिहार: 'मेरा बेटा सीएम बनने योग्य, वह उम्मीदवारों को पढ़ा सकता है...', बोले पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी

Highlights बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने अपने बेटे को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने अपने बेटे व मंत्री संतोष सुमन के बिहार के सीएम बनने की बात कही है। यही नहीं पूर्व सीएम ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पर भी निशाना साधा है।

पटना: बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने अपने बेटे और मंत्री संतोष सुमन को लेकर ऐसी बात कही है जिससे बिहार के मौजूदा महागठबंधन की सरकार में दरार आ सकती है। पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने अपने बेटे संतोष सुमन को बिहार के सीएम बनाने की मांग की है।

आपको बता दें कि इससे पहले जब पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जहानाबाद पहुंचे थे तो उन्होंने वहां सीएम नीतीश के कामकाज पर सवाल उठाया था। इसके ठीक एक दिन बाद पूर्व सीएम ने अरवल में तेजस्वी यादव पर निशाना साधा था। ऐसे में बेटे संतोष सुमन के सीएम बनाने की मांग इन दोनों घटनाओॆ के बाद की गई है।

आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी अभी गरीब संपर्क यात्रा में है और वह राज्य के अलग-अलग हिस्सों में दौरा कर रहे है। इसी बीच अपने बेटे के बारे में बात करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने कहा है कि वे अपने बेटे के सीएम बनने की बात इसलिए कह रहे है क्योंकि संतोष युवा के साथ पढ़े-लिखे है।

The name of Santosh Kumar Suman is being taken because he is young, educated, he can teach other proposed CM candidates also, he’s a professor but he is a ‘Bhuiya’. Welfare of backward classes can only happen under a Dalit leader: Former Bihar CM Jitan Ram Manjhi pic.twitter.com/I2yQl7IAQV