नई दिल्ली: बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और पिछड़े वर्गों के हित के समर्थक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न (मरणोपरांत) से सम्मानित किया जाएगा। राष्ट्रपति भवन ने सोमवार को घोषणा की कि प्रमुख समाजवादी नेता और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। ठाकुर को भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा उनकी 100वीं जयंती से एक दिन पहले की गई है।

बिहार के समस्तीपुर में जन्मे ठाकुर दो कार्यकाल तक मुख्यमंत्री रहे। उन्हें 'जननायक' के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने पिछड़ी जातियों के हितों की वकालत की। वह पिछड़ी जातियों को एकजुट करने वाले पहले व्यक्ति थे, जिन्होंने नवंबर 1978 में बिहार में सरकारी सेवाओं में उनके लिए 26 प्रतिशत आरक्षण का मार्ग प्रशस्त किया। उनके प्रयासों ने 1990 के दशक में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए आरक्षण के लिए मंडल आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन के लिए रास्ता तैयार किया।

