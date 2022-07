Rain: ‘‘सायन-माटुंगा-दादर में आ गई है बाढ़’’- बारिश को लेकर मुंबई निवासियों ने किया ट्वीट, कई इलाकों में भरा कमर भर पानी, ट्रेन-बस सेवाएं प्रभावित

Highlights मुंबई में आज भी बारिश जारी रहा है। बारिश के कारण शहर के कई इलाके पानी में डूब गए है। लोगों को घरों से निकलने के लिए काफी दिक्कतें हो रही है।

Mumbai Rain: मुंबई में बुधवार को सुबह भी बारिश जारी रही, जिससे कुछ निचले इलाकों में पानी भरने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा है। शहर में पिछले दो दिनों से लगातार भारी बारिश हो रही है। ऐसे में शहर के एक निवासी ने ट्वीट किया कि उन्हें अब कार की बजाय नाव की जरूरत है।

मध्य रेलवे तथा पश्चिम रेलवे के अधिकारियों ने कहा कि लोकल ट्रेन सामान्य रूप से चल रही हैं, लेकिन कुछ यात्रियों ने दावा किया कि उपनगरीय सेवाओं में थोड़ा विलंब है।

#WATCH | Heavy waterlogging in Chembur area of Mumbai as rains lash the city pic.twitter.com/e3SLqWRe6O

नगर निगम अधिकारियों के अनुसार, मुंबई में एक दिन और बारिश होने की संभावना है, क्योंकि भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने शहर तथा उपनगरों में अगले 24 घंटों में मध्यम से भारी बारिश और कुछ स्थानों पर अत्यधिक भारी बारिश होने का अनुमान जताया है।

उन्होंने बताया कि बुधवार को सुबह आठ बजे तक पिछले 24 घंटे में, दक्षिण मुंबई में औसतन 107 मिमी बारिश हुई, जबकि पूर्वी तथा पश्चिमी उपनगरों में क्रमशः 172 मिमी और 152 मिमी बारिश दर्ज की गई।

शहर में लगातार बारिश के कारण हिंदमाता, दादर तथा सायन में कुछ निचले इलाकों में पानी भर गया, जिससे पैदल चलने वालों को दिक्कत हुई और वाहनों को भी आने-जाने में मुश्किल हो रही है। शहर के एक निवासी ने ट्वीट किया, ‘‘ सायन, माटुंगा, दादर में बाढ़ आ गई है। यहां से निकलने के लिए कार की नहीं बल्कि नाव की जरूरत है।’’

सूत्रों के अनुसार, सायन और गांधी मार्केट में जलजमाव के कारण कुछ बसों के मार्ग बदलने पड़े। बृहन्मुंबई विद्युत आपूर्ति एवं यातायात (बेस्ट) के प्रवक्ता ने हालांकि इस संबंध में पूछे गए सवाल पर अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है।

पश्चिम रेलवे के एक प्रवक्ता ने बताया कि उनके उपनगरीय नेटवर्क पर ‘‘ट्रेनें सामान्य रूप से चल रही हैं।’’ मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शिवाजी सुतार ने ट्वीट किया, ‘‘ सुबह साढ़े नौ बजे ट्रेन संबंधी जानकारी...., सभी मार्गों पर ट्रेन सेवाएं जारी हैं।’’

Mumbai | Due to heavy rainfall while several tracks had been inundated, trains were delayed but didn't stop. Crowds throng stations as movement continues pic.twitter.com/pzBr6ytpQI