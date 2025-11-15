नवी मुंबई एयरपोर्ट पर उड़ान भरने के लिए विमान तैयार, इंडिगो इस दिन से शुरू करेगा उड़ानें; जानें

Navi Mumbai Airport: इंडिगो ने शनिवार को कहा कि वह 25 दिसंबर से नवनिर्मित नवी मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ान संचालन शुरू करेगी। इसके तहत घरेलू हवाई सेवाओं के जरिये 10 शहरों को जोड़ा जाएगा। इंडिगो ने यह भी कहा कि वह मुंबई महानगर क्षेत्र के दूसरे हवाई अड्डे से अपने परिचालन का विस्तार करने की योजना बना रही है। इसमें समय के साथ और अधिक गंतव्यों को जोड़ा जाएगा। नवी मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा (एनएमआईए) 1,160 हेक्टेयर में फैला है और इसके पहले चरण में एक टर्मिनल और एक रनवे होगा। इसकी वार्षिक यात्री क्षमता दो करोड़ होगी।

हवाई अड्डे का पहला चरण 19,650 करोड़ रुपये की लागत से बनाया गया है। इसका उद्घाटन इस साल आठ अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने किया था। इंडिगो ने कहा कि वह 25 दिसंबर से इस हवाई अड्डे को दिल्ली, बेंगलुरु, हैदराबाद, अहमदाबाद, लखनऊ, उत्तरी गोवा (मोपा), जयपुर, नागपुर, कोचीन और मैंगलोर सहित भारत के दस शहरों से जोड़ेगी।

एक अन्य एयरलाइन अकासा एयर ने कहा कि वह 25 दिसंबर से चरणबद्ध तरीके से एनएमआईए से परिचालन शुरू करेगी। अकासा एयर दिल्ली और एनएमआईए के बीच अपनी पहली उड़ान संचालित करेगी। इसके बाद अगले कुछ दिनों में गोवा, कोच्चि और अहमदाबाद के लिए सेवाएं शुरू की जाएंगी।

