Rajasthan: भाई की कलाई पर राखी बांधने से पहले ही बहन की मौत, ट्रक से कार की टक्कर के बाद 2 बहनों समेत 5 की मौत

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: August 9, 2025 11:14 IST2025-08-09T11:13:16+5:302025-08-09T11:14:52+5:30

Rajasthan: आगरा रोड NH 21 कैलाई के पास हुआ भीषण सड़क हादसा, लोहे के सरियों से भरे ट्रक व कार में हुई जोरदार भिड़ंत , हादसे में दो लोगों की मौके पर हुई मौत, हादसे में 3 घायलों ने भी तोड़ा दम, जयपुर एसएमएस अस्पताल में पहुंचकर तोड़ा दम, हादसे में 2 की मौके पर ही हो चुकी थी

Rajasthan: राजस्थान के दौसा जिले में सड़क हादसे में दो बहनों समेत पांच लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने शनिवार को यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि बताया कि यह दुर्घटना शुक्रवार शाम जयपुर-आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग पर सिकंदरा थाना क्षेत्र में उस समय हुई जब कार सवार पांच लोग जयपुर के बस्सी में परीक्षा देने के बाद गांव लौट रहे थे। उसने बताया कि एक अनियंत्रित ट्रक ने उनकी कार को टक्कर मार दी।

थाना प्रभारी ने बताया कि अशोक चौधरी ने बताया कि इस हादसे में कार सवार दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि गंभीर रूप से घायल तीन लोगों ने जयपुर ले जाते समय दम तोड़ दिया। उन्होंने बताया कि मृतकों की पहचान यादराम मीणा (36), मोनिका मीणा (18), वेदिका मीणा (21), अर्चना मीणा (20) और मुकेश महावर (27) के रूप में हुई है। थाना प्रभारी ने बताया कि अर्चना और मोनिका बहनें थीं। 

टॅग्स :Road accidentRajasthanrajasthan policeRoad Transportसड़क दुर्घटनाराजस्थानराजस्थान पुलिस