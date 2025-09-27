तमिलनाडु के करूर में विजय की रैली में भगदड़ में 5 लोगों के मारे जाने की आशंका, कई घायल

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: September 27, 2025 20:51 IST2025-09-27T20:51:10+5:302025-09-27T20:51:10+5:30

इस घटना के कारण अभिनेता से नेता बने विजय को अपना भाषण कुछ देर के लिए रोकना पड़ा क्योंकि भारी भीड़ के बीच कई लोग बेहोश हो गए। द्रमुक मंत्री सेंथिल बालाजी और ज़िला कलेक्टर ने स्थिति का जायज़ा लेने के लिए अस्पताल का दौरा किया।

Five feared dead, many injured in stampede at Vijay's rally in Tamil Nadu's Karur | तमिलनाडु के करूर में विजय की रैली में भगदड़ में 5 लोगों के मारे जाने की आशंका, कई घायल

तमिलनाडु के करूर में विजय की रैली में भगदड़ में 5 लोगों के मारे जाने की आशंका, कई घायल

चेन्नई: तमिलनाडु के करूर में शनिवार को तमिलगा वेत्री कझगम (टीवीके) प्रमुख विजय की चुनावी रैली के दौरान भगदड़ मचने से पाँच लोगों के मारे जाने की आशंका है। इस घटना के कारण अभिनेता से नेता बने विजय को अपना भाषण कुछ देर के लिए रोकना पड़ा क्योंकि भारी भीड़ के बीच कई लोग बेहोश हो गए। द्रमुक मंत्री सेंथिल बालाजी और ज़िला कलेक्टर ने स्थिति का जायज़ा लेने के लिए अस्पताल का दौरा किया।

जैसे-जैसे भीड़ बढ़ती गई, कई पार्टी कार्यकर्ता और बच्चे भीड़ के दबाव में बेहोश हो गए, जिसके बाद विजय ने अपना भाषण रोक दिया और शांति बनाए रखने की अपील की। ​​साथ ही, उन्होंने अपने समर्थकों से ज़रूरतमंदों तक आपातकालीन एम्बुलेंस पहुँचाने का आग्रह किया। 

अस्वस्थ महसूस कर रहे लोगों की मदद के लिए पानी की बोतलें बाँटी गईं और चिकित्सा दल तुरंत तैनात किए गए, और कई लोगों को इलाज के लिए पास के अस्पतालों में पहुँचाया गया। इसी दौरान, एक नौ साल की बच्ची के लापता होने की सूचना मिली, जिसके बाद विजय को पुलिस से मदद की सार्वजनिक अपील करनी पड़ी और अपने कार्यकर्ताओं से बच्ची की तलाश में मदद करने का अनुरोध करना पड़ा।

यह घटना उस समय हुई जब विजय करूर में एक भाषण दे रहे थे, जहाँ उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से पूर्व द्रमुक मंत्री सेंथिल बालाजी पर व्यंग्यात्मक टिप्पणी की। उनका नाम लिए बिना, विजय ने द्रमुक की आलोचना की कि उसने शुरुआत में करूर में एक हवाई अड्डा बनाने का वादा किया था, लेकिन बाद में पार्टी ने केंद्र से हवाई अड्डा बनाने का आग्रह किया।

अपने संबोधन के दौरान, विजय ने यह भी कहा कि अगले छह महीनों में तमिलनाडु के राजनीतिक परिदृश्य में सत्ता परिवर्तन होगा। यह रैली 2026 के विधानसभा चुनावों से पहले विजय के चल रहे राज्यव्यापी अभियान का हिस्सा थी। घटना के बाद, अधिकारी और कार्यक्रम आयोजक व्यवस्था बहाल करने में सफल रहे, जिससे कार्यक्रम बिना किसी और व्यवधान के संपन्न हो सका।

Web Title: Five feared dead, many injured in stampede at Vijay's rally in Tamil Nadu's Karur

भारत से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे

टॅग्स :Tamil Nadu