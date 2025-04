Pahalgam Terror Attack Video: पर्यटकों की भीड़, अचानक चली गोलियां और सब खत्म...; आतंकी हमले के कुछ मिनट पहले का वीडियो आया सामने

Pahalgam Terror Attack Video: दक्षिणी कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। बैसरन घाटी के पर्यटक स्थल पर हुए इस हमले का एक के बाद एक वीडियो सामने आ रहा है जिसमें घटना को सिलसिलेवार तरीके से देखा जा सकता है। हालिया वीडियो घटना से कुछ समय पहले का है जिसमें कैसे हमला हुआ और सब खत्म हो गया ये देखा जा सकता है।

सोशल मीडिया पर कई वीडियो सामने आए, जिसमें दिखाया गया कि जब आतंकवादियों ने उन आगंतुकों पर गोलियां चलाईं जो अपने परिवार और दोस्तों के साथ सुरम्य परिदृश्य का आनंद ले रहे थे। एक वीडियो में हमले के सटीक क्षण को कैद किया गया है।

वीडियो में गोलियों की आवाज और दहशत में पर्यटकों की चीखें सुनी जा सकती हैं। अपने पति मंजूनाथ को खोने वाली पल्लवी ने बताया कि वह और उसका 18 वर्षीय बेटा दोनों ही आतंकवादी से भिड़ गए और मंजूनाथ के साथ मारे जाने की गुहार लगाई। हालांकि, आतंकवादी ने कथित तौर पर उससे कहा कि वह उसे नहीं मारेगा, ताकि वह हमले के बारे में पीएम मोदी को बता सके।

The terrorists came out of nowhere and started attacking innocent citizens.



What Israel did to Palestine, India should do to Pakistan.#PahalgamTerroristAttackpic.twitter.com/ZvMJA5dyL6