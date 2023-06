सियालदाह से अजमेर जा रही एक्सप्रेस ट्रेन में लगी आग, जान बचाने के लिए ट्रेन की बोगी की खिड़कियों से बाहर कूदे यात्री

लखनऊ: ओडिशा के बालासोर में पिछले हफ्ते हुए रेल हादसे की चर्चा अभी खत्म भी नहीं हुई थी कि मंगलवार को एक और बड़ा हादसा टल गया। दरअसल, सियालदाह से अजमेर जा रही ​​एक्सप्रेस ट्रेन में एक बोगी में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने बड़ा रूप ले लिया।

आखिरकार, हंगामे के बीच कई यात्रियों ने डब्बे की खिड़की से बाहर छलांग लगा दी और अपनी जान बचाने में कामयाब रहे। इस घटना में फिलहाल किसी के हताहत होने की जानकारी सामने नहीं आई है।

टीवी 9 की रिपोर्ट के अनुसार घटना कानपुर- प्रयागराज रेल लाइन पर कौशांबी जिले में भरवारी स्टेशन के पास की है। ट्रेन जैसे ही प्रयागराज स्टेशन के आगे कौशांबी जिले में भरवारी स्टेशन के पास पहुंची, अचानक डिब्बे में आग लगने से हड़कंप मच गया।

VIDEO | Sealdah-Ajmer Express (Train no. 12987) caught fire earlier today that led to panic among the passengers. The fire was reported when the train was passing through Kaushambi district in Uttar Pradesh. The fire was extinguished and no damage or injury was reported. pic.twitter.com/vtwE7HdgZW