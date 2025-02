Mahakumbh 2025: महाकुंभ के ओल्ड जीटी रोड पर लगी भीषण आग, कई शिविर जलकर खाक; दमकल विभाग मौजूद

Mahakumbh 2025: महाकुंभ नगर के सेक्टर-19 के पास ओल्ड जीटी रोड पर एक शिविर में शुक्रवार सुबह आग लग गई। पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियां आग बुझाने में लगी हैं। खाक चौक थाना के प्रभारी निरीक्षक योगेश चतुर्वेदी ने बताया कि ओल्ड जीटी रोड पर तुलसी चौराहे के पास एक शिविर में आग लग गई है।

हालांकि, अग्निशमनकर्मी आग बुझाने में लगे हैं और काफी हद तक उस पर काबू पा लिया गया है। उन्होंने बताया कि मौके पर अग्निशमन विभाग के अधिकारी भी पहुंच गए हैं।

