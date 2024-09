Mumbai Fire: मुंबई के टाइम्स टॉवर बिल्डिंग में लगी भीषण आग, इमारत से उठता दिखा धुआं

Highlights मुंबई के टाइम्स टॉवर में लगी आग आग बुझाने के लिए दमकल गाड़िया मौजूद बहुमंजिला इमारत में आग के मचा हड़कंप

Mumbai Fire:मुंबई में शुक्रवार सुबह टाइम्स टॉवर की बहुमंजिला इमारत में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। सात मंजिला व्यावसायिक इमारत में आग लगने से दूर तक धुआं उठता दिखाई दिया। आनन-फानन में दमकल विभाग को सूचना दी गई जिसके बाद दमकल की कई गाड़ियां आग बुझाने में जुट गई है।

A level two fire broke out at Times Tower, Kamla Mills Compund in Lower Parel on Friday morning. Mumbai Fire Briagde at spot. No casualty reported so far. @lokmattimeseng #BMC #MFB pic.twitter.com/KNvXOQfvEH

बताया जा रहा है कि बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) के अधिकारियों ने बताया कि लोअर परेल के कमला मिल परिसर में सुबह करीब 6.30 बजे आग लगी। आग इतनी ज्यादा भयावह है कि उसे बुझाने के लिए दमकल विभाग को कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है।

इमारत में आग लगने के बाद के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं जिसमें साफ देखा जा सकता है कि आग कितनी भयावह है। वीडियो में दूर तक बिल्डिंग का धुआं उठता दिख रहा है।

A huge fire 🔥 observed this morning in one of the buildings of Lower Parel area

Residents in and around - hope you all are safe!#mumbai#mumbainews@mumbaimatterzpic.twitter.com/i7bFto7m5q