Fatehpur: मॉब लिचिंग के शिकार हरिओम वाल्मीकि के परिवार से मिलने पहुंचे राहुल गांधी, घरवालों ने मिलने से किया इनकार; जानें क्यों
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: October 17, 2025 10:21 IST2025-10-17T10:19:00+5:302025-10-17T10:21:10+5:30
Fatehpur: राहुल गांधी सड़क मार्ग से लगभग 80 किलोमीटर की यात्रा करके फतेहपुर पहुंचे, जहां वाल्मीकि का परिवार रहता है।
Fatehpur: लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी रायबरेली में भीड़ द्वारा मारे गए दलित हरिओम वाल्मीकि के परिवार से मिलने के लिए शुक्रवार को कानपुर से फतेहपुर में उसके पैतृक आवास पर पहुंचे। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। हरिओम की रायबरेली जिले के ऊंचाहार क्षेत्र में ड्रोन चोर के शक में एक और दो अक्टूबर की दरम्यानी रात भीड़ ने पीट-पीटकर हत्या कर दी थी।
बाद में मारपीट और उसके शव के वीडियो ऑनलाइन सामने आए, जिससे व्यापक आक्रोश फैल गया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और रायबरेली के सांसद राहुल गांधी चकेरी हवाई अड्डे से रवाना हुए, जहां उनका विशेष विमान दिल्ली से पहुंचा। एक अधिकारी ने बताया कि राहुल गांधी सड़क मार्ग से लगभग 80 किलोमीटर की यात्रा करके फतेहपुर पहुंचे, जहां वाल्मीकि का परिवार रहता है।
फतेहपुर: हरिओम वाल्मीकि के भाई और बहन का कहना है कि हम प्रशासन की कार्रवाई से संतुष्ट हैं। राहुल गांधी हमारे घर ना आएं। @NavbharatTimespic.twitter.com/WJWVo5Bxxu— NBT Uttar Pradesh (@UPNBT) October 17, 2025
गांधी ने शोक संतप्त परिजनों के प्रति अपनी संवेदना जताई और उन्हें हर संभव मदद का भरोसा दिया। पीड़ित परिवार के सदस्य चौधरी भक्त दास ने कहा कि राहुल गांधी अभी पीड़ित परिवार से बातचीत कर रहे हैं।