Fatehpur: मॉब लिचिंग के शिकार हरिओम वाल्मीकि के परिवार से मिलने पहुंचे राहुल गांधी, घरवालों ने मिलने से किया इनकार; जानें क्यों

Fatehpur: लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी रायबरेली में भीड़ द्वारा मारे गए दलित हरिओम वाल्मीकि के परिवार से मिलने के लिए शुक्रवार को कानपुर से फतेहपुर में उसके पैतृक आवास पर पहुंचे। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। हरिओम की रायबरेली जिले के ऊंचाहार क्षेत्र में ड्रोन चोर के शक में एक और दो अक्टूबर की दरम्यानी रात भीड़ ने पीट-पीटकर हत्या कर दी थी।

बाद में मारपीट और उसके शव के वीडियो ऑनलाइन सामने आए, जिससे व्यापक आक्रोश फैल गया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और रायबरेली के सांसद राहुल गांधी चकेरी हवाई अड्डे से रवाना हुए, जहां उनका विशेष विमान दिल्ली से पहुंचा। एक अधिकारी ने बताया कि राहुल गांधी सड़क मार्ग से लगभग 80 किलोमीटर की यात्रा करके फतेहपुर पहुंचे, जहां वाल्मीकि का परिवार रहता है।

गांधी ने शोक संतप्त परिजनों के प्रति अपनी संवेदना जताई और उन्हें हर संभव मदद का भरोसा दिया। पीड़ित परिवार के सदस्य चौधरी भक्त दास ने कहा कि राहुल गांधी अभी पीड़ित परिवार से बातचीत कर रहे हैं।

