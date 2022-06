Presidential Election: फारुख अब्दुल्ला ने किया राष्ट्रपति उम्मीदवार बनने से इनकार, कहा- जम्मू-कश्मीर को है मेरी आवश्यकता

Highlights विपक्षी दलों के साझा उम्मीदवार के तौर पर ममता बनर्जी ने सुझाया था उनका नाम अब्दुल्ला ने कहा- मेरा नाम प्रस्तावित करने के लिए मैं ममता दीदी का आभारी हूं

नई दिल्ली: राष्ट्रपति चुनाव को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख फारुख अब्दुल्ला ने विपक्ष का साझा उम्मीदवार बनने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि जम्म-कश्मीर को मेरी जरूरत है।

अब्दुल्ला ने कहा, मैं भारत के राष्ट्रपति के लिए संभावित संयुक्त विपक्षी उम्मीदवार के रूप में अपना नाम विचार से वापस लेता हूं। मेरा मानना ​​है कि जम्मू और कश्मीर एक महत्वपूर्ण मोड़ से गुजर रहा है और इन अनिश्चित समय को नेविगेट करने में मदद करने के लिए मेरे प्रयासों की आवश्यकता है।

उन्होंने कहा कि मेरे आगे बहुत अधिक सक्रिय राजनीति है और मैं जम्मू-कश्मीर और देश की सेवा में सकारात्मक योगदान देने के लिए तत्पर हूं। मेरा नाम प्रस्तावित करने के लिए मैं ममता दीदी का आभारी हूं। मैं उन सभी वरिष्ठ नेताओं का भी आभारी हूं जिन्होंने मुझे अपना समर्थन दिया।

I withdraw my name from consideration as a possible joint opposition candidate for the President of India. I believe that Jammu & Kashmir is passing through a critical juncture & my efforts are required to help navigate these uncertain times: NC chief Farooq Abdullah



