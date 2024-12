Farmers Protest: किसानों को रोकने के लिए छावनी में तब्दील शंभू बॉर्डर, कंटीली तार, सीमेंट की दीवार समेत अधिक सुरक्षा बल की तैनाती

Farmers Protest: पंजाब के किसानों का आंदोलन एक बार फिर शुरू हो गया है और वह दिल्ली आने के लिए तमाम कोशिशे कर रहे हैं। दिल्ली चलो मार्च आज, दोपहर में किया जाना है जिसकी घोषणा किसानों ने कर दी है। वहीं, किसानों को दिल्ली में आने से रोकने के लिए सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। शंभू बॉर्डर पर हालात किले की तरह हो गए हैं जहां किसानों को रोकने के लिए तमाम तरह के इंतजाम किए गए हैं।

बैरिकेड्स की सुरक्षा के लिए भारी पुलिस और अर्धसैनिक बल की तैनाती की गई है। कंटीले तारे और सीमेंट की दीवार बनाई गई है जिससे किसान दिल्ली की सीमा में दाखिल न हो सके।

वहीं, शंभू बॉर्डर पर मौजूद किसान नेता सरवन सिंह पंधेर ने कहा, ''किसान मजदूर मोर्चा और संयुक्त किसान मोर्चा (गैर-राजनीतिक) का विरोध 300वें दिन में प्रवेश कर गया है। लेकिन केंद्र सरकार अभी भी अड़ी हुई है...हमने एक और बड़ी घोषणा की है हम पंजाब में भाजपा नेताओं के प्रवेश का विरोध करेंगे, हमें यकीन नहीं है लेकिन हमने सुना है कि सैनी (हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी) और गडकरी (केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी) अमृतसर जा रहे हैं राज्य उनके प्रवेश का विरोध करें।"

इससे पहले, बीते शनिवार को किसानों का दिल्ली में दाखिल होने का प्रयास विफल रहा। शनिवार को सुरक्षाकर्मियों, रैपिड एक्शन फोर्स और दंगा नियंत्रण वाहनों को लेकर कई पुलिस वाहन शंभू सीमा की ओर जाते देखे गए। दृढ़ संकल्पित किसानों को रोकने के लिए सीमेंटेड बैरिकेड्स, कंटीले तार, लोहे की बाड़, वाटरकैनन और अन्य सुरक्षा व्यवस्थाएं की गई हैं। बाड़ और संरचना, जिसे किसानों ने जंजीरों की मदद से गिराने की कोशिश की, की आज मरम्मत की गई और उसे और मजबूत किया गया।

एक अधिकारी ने कहा: “शुक्रवार को सुरक्षाकर्मियों द्वारा न्यूनतम आवश्यक बल का प्रयोग किया गया था और बल केवल बैरिकेड्स की सुरक्षा कर रहा था। सभी व्यवस्थाएं लागू हैं और किसानों को बिना अनुमति के सीमा पार करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। पहले से ज्यादा बल और व्यवस्थाएं हैं।”

अंबाला पुलिस ने आंदोलनकारी किसानों के खिलाफ विभिन्न आरोपों और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (144 सीआरपीसी) की धारा 163 के आदेशों के उल्लंघन के तहत मामला दर्ज किया है, क्योंकि किसानों ने शुक्रवार को बैरिकेड्स तोड़कर सीमा पार करने का प्रयास किया था।

इस बीच, अंबाला के एसपी सुरिंदर सिंह भोरिया ने स्थिति का जायजा लेने के लिए शंभू सीमा का दौरा किया और ड्यूटी पर मौजूद पुलिसकर्मियों को निर्देश जारी किए।

एसपी सुरिंदर सिंह भोरिया ने कहा: "हमने बार-बार किसान यूनियनों से दिल्ली से अनुमति प्राप्त करने और फिर आगे बढ़ने का अनुरोध किया है। किसानों को दिल्ली की ओर मार्च करने से रोकने के लिए पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की गई है। बीएनएसएस की धारा 163 लागू है और कल के प्रयास के बाद आदेशों के उल्लंघन का मामला पहले ही दर्ज किया जा चुका है। हम किसान यूनियनों से शांति बनाए रखने की अपील करते हैं। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।"

According to farmer leader Sarwan Singh Pandher, farmers will wait for talks with the govt, otherwise, a 'Jattha' of 101 farmers will march towards Delhi on 8 December…