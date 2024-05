Fact Check: अंडरवर्ल्ड डॉन के साथ शराब पीते पकड़ी गईं अभिनेत्री कंगना! जानें क्या है दावे की हकीकत?

Created By: LOGICALLY FACTS

Translated By: लोकमत हिन्दी

Fact Check: इन दिनों चुनावी पारा चढ़ा हुआ है। लोकसभा चुनाव अपने अंतिम चरण में है। इस बीच सोशल मीडिया भी चुनावी सरगर्मी से अछूता नहीं है। सोशल मीडिया पर चुनाव और उम्मीदवारों को लेकर कई तरह की बातें कही जा रही हैं। ऐसा ही कुछ बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत के साथ हुआ है।

कंगना, जो कि हिमाचल के मंडी से चुनावी ताल ठोक रही हैं, की एक तस्वीर को लेकर चर्चा गर्माई हुई है। तस्वीर में कंगना एक शख्स के साथ दिख रही हैं। सोशल मीडिया पर कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि ये शख्स कोई और नहीं बल्कि अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलेम है।

आपको बता दें कि हिमाचल की मंडी सीट पर 1 जून को 7वें चरण में वोट डाले जाएंगे। इस सीट पर बीजेपी ने जहां अभिनेत्री कंगना को टिकट दिया है वहीं उनका मुकाबला कांग्रेस के विक्रमादित्य सिंह से है। चुनाव से पहले कुछ सोशल मीडिया यूजर्स कंगना की एक तस्वीर जमकर शेयर कर रहे हैं। एक्स पर शेयर की जा रही इस तस्वीर को लेकर यूजर्स दावा कर रहे हैं कि कंगना रनौत अबू सलेम के साथ खड़ी हैं।

हमने भी जब ये तस्वीर देखी तो थोड़ी देर के लिए लगा कि कंगना के साथ खड़ा शख्स अबू सलेम है लेकिन क्या वाकई ऐसा है? आइए आपको इस दावे की हकीकत बताते हैं। सबसे पहले सच्चाई जान लीजिए। दरअसल इस तस्वीर में जो शख्स दिख रहा है वह अबू सलेम नहीं है बल्कि पत्रकार मार्क मैनुअल है। यह तस्वीर 7 साल पुरानी है। एक साक्षात्कार के दौरान पत्रकार ने यह तस्वीर कंगना के साथ ली थी और बाद में इसे शेयर किया था।

On social media, a picture has been shared widely on X of a Bollywood actress and candidate from Mandi Lok Sabha seat @BJP4India Kangna Ranaut, while sharing this picture users claim that underworld don, gangster Abu Salem is with #Kangana in the picture.#FakeNews

1/3 pic.twitter.com/bDbCYI4JKS