एस जयशंकर ने क्रिकेट की भाषा में की पीएम मोदी की तारीफ, कहा- कैप्टन मोदी आपसे उम्मीद करते हैं कि जब भी मौका मिले आप विकेट लें

Highlights एस जयशंकर ने क्रिकेट की भाषा में समझाया पीएम मोदी के काम करने का तरीका कहा- कैप्टन मोदी ने बहुत नेट प्रैक्टिस की है कहा- हम केवल घर में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी मैच जीतना चाहते हैं

नई दिल्ली: रायसीना डायलॉग 2023 के दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में एक सवाल किया गया जिसका जवाब विदेश मंत्री ने क्रिकेट की भाषा में दिया। एस जयशंकर से पूछा गया कि पीएम मोदी जैसे कैप्टन के साथ आप फील्ड में कैसे उतरेंगे?

अपने सधे हुए जवाबों के लिए जाने जाने वाले विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, "मैं सोचता हूं कि कैप्टन मोदी ने बहुत नेट प्रैक्टिस की है। उनकी नेट प्रैक्टिस सुबह 6 बजे से शुरू होती है और काफी देर तक चलती है। वो आपसे उम्मीद करते हैं कि जब भी मौका मिले आप विकेट लें। अगर आपके पास एक खास बॉलर होता है और आप उस पर भरोसा कर सकते हैं तो आप उन्हें छूट दे सकते हैं। आप उन पर एक खास हालात को डील करने के लिए यकीन कर सकते हैं। इस तरह से मैं देखता हूं कि पीएम मोदी अपने बॉलर्स को कुछ हद तक आजादी देते हैं। किन मैं ये भी कहूंगा कि वो मुश्किल फैसलों पर निगरानी रखते हैं।"

#WATCH | EAM Dr S Jaishankar invokes Cricket analogy, says, "With Captain (PM) Modi the net practice starts 6 in the morning and goes on till fairly late...He expects you to take that wicket if he gives you the chance to do it." pic.twitter.com/zKh1XoRAiq