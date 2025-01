'EVM मतलब एवरी वोट अगेंस्ट मुल्ला': महाराष्ट्र के मंत्री नितेश राणे का मुसलमानों पर ताजा हमला

Highlights सांगली में एक हिंदू गर्जना सभा में बोलते हुए राणे ने कहा, हां, हम ईवीएम के विधायक हैं उन्होंने आगे कहा, लेकिन ईवीएम का मतलब है एवरी वोट अगेंस्ट मुल्ला हालिया रिपोर्ट के अनुसार नितेश राणे के खिलाफ फिलहाल 38 एफआईआर दर्ज हैं

मुंबई: महाराष्ट्र के मत्स्य पालन और बंदरगाह मंत्री नितेश राणे ने 'ईवीएम' की व्याख्या "एवरी वोट अगेंस्ट मुल्ला" (हर वोट मुल्ला के खिलाफ) के रूप में करते हुए अपनी नवीनतम भड़काऊ टिप्पणी से विवाद खड़ा कर दिया है। सांगली में एक हिंदू गर्जना सभा में बोलते हुए राणे ने कहा, "हां, हम ईवीएम के विधायक हैं, लेकिन ईवीएम का मतलब है एवरी वोट अगेंस्ट मुल्ला।" ईवीएम के बारे में विपक्ष के दावों को संबोधित करते हुए राणे ने दावा किया कि महाराष्ट्र में विपक्षी दल इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के बारे में चिंता जता रहे हैं क्योंकि "वे इस तथ्य को पचा नहीं पा रहे हैं कि हिंदू समुदाय ने एकजुट होकर मतदान किया है।"

महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के बेटे राणे का विवादित बयान देने का इतिहास रहा है। हाल ही में उन्होंने केरल को "मिनी पाकिस्तान" बताया था और दावा किया था कि केरल में "आतंकवादी" राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को वोट देते हैं। राणे की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए शरद पवार गुट के नेता जितेंद्र आव्हाड ने भाजपा की आलोचना करते हुए कहा, "नीतेश राणे ने संविधान की शपथ ली है। कुछ लोगों को केवल हिंदू-मुस्लिम विभाजन पैदा करने के लिए रखा जाता है।"

केरल पर अपनी टिप्पणी के लिए आलोचनाओं का सामना करने के बाद, राणे ने स्पष्ट किया कि केरल वास्तव में भारत का हिस्सा है और वह केरल की स्थिति की तुलना पाकिस्तान से कर रहे थे। उन्होंने कहा, "केरल भारत का अभिन्न अंग है। हालांकि, हिंदुओं की घटती आबादी ऐसी चीज है जिसकी चिंता सभी को करनी चाहिए। हिंदुओं का मुस्लिम और ईसाई (इस्लाम और ईसाई) में धर्मांतरण वहां रोजमर्रा की बात हो गई है। हिंदू महिलाओं को निशाना बनाने वाले लव जिहाद के मामले भी वहां बढ़ रहे हैं। मैं (केरल में) स्थिति की तुलना पाकिस्तान से कर रहा था। जिस तरह से पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ व्यवहार किया जाता है, अगर हमारे अपने देश में भी ऐसी स्थिति होती है, तो हमें उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। मैं अपने भाषण में यही कहना चाह रहा था।"

#WATCH | Pune | Over his statement on Kerala, Maharashtra Minister Nitesh Rane says, "Kerala is very much a part of our country. The decreasing population of Hindus is something that everyone should worry about. Religious conversion of Hindus into Christians and Muslims is… pic.twitter.com/sqebhVeqs1