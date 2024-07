पीएम मोदी की रूस यात्रा पर एरिक गार्सेटी का भारत को संदेश- "कोई भी युद्ध दूर नहीं"

नई दिल्ली: अमेरिकी राजदूत एरिक गार्सेटी ने गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रूस यात्रा पर कटाक्ष करते हुए कहा कि संघर्ष के समय में रणनीतिक स्वायत्तता लागू नहीं हो सकती है और जब अन्य देश नियम-आधारित आदेश के खिलाफ जाते हैं या संप्रभु सीमाओं का उल्लंघन करते हैं तो भारत और अमेरिका को सिद्धांतों का पालन करना चाहिए।

भारत-अमेरिका रक्षा साझेदारी पर केंद्रित एक सम्मेलन में की गई गार्सेटी की टिप्पणी व्हाइट हाउस और अमेरिकी विदेश विभाग द्वारा रूस के साथ भारत के संबंधों के बारे में चिंता व्यक्त करने और उम्मीद करने की पृष्ठभूमि में आई है कि नई दिल्ली मॉस्को के साथ अपने दीर्घकालिक संबंधों का उपयोग राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से यूक्रेन में युद्ध समाप्त करने का आग्रह के रूप में करेगी।

#WATCH | US Ambassador to India Eric Garcetti says, "...It's important for us as Americans and as Indians to remember the more we put into this relationship, the more we will get out. The more we insist on a kind of cynical calculation in the place of a trusted relationship, the… pic.twitter.com/AKPBe0BqDi