EPFO: PF अकाउंट से विड्रॉल से पहले ध्यान दें, गलत वजह से पीएफ पैसा निकालना पड़ेगा भारी, होगा तगड़ा एक्शन

EPFO: अगर आप अपने कर्मचारी भविष्य निधि अकाउंट से पैसा निकालने की योजना बना रहे हैं, तो रुकिए और इस खबर को ध्यान से पढ़िए। एक छोटी सी गलती आपको महंगी पड़ सकती है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने PF विड्रॉल के नियमों को लेकर एक सख्त चेतावनी जारी की है, जिसका उल्लंघन करने पर न केवल आपका दावा खारिज हो सकता है, बल्कि आपके खिलाफ तगड़ा एक्शन भी लिया जा सकता है।

दरअसल, कई सदस्य आपातकालीन कारणों के नाम पर पैसा निकालते समय गलत या भ्रामक जानकारी दे रहे हैं, जिससे EPFO अब सख्ती बरतने जा रहा है। इसलिए, यह जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है कि किन 'गलत वजहों' से PF का पैसा निकालना आपको भारी पड़ सकता है और भविष्य में किसी भी कानूनी या वित्तीय परेशानी से बचने के लिए आपको किन बातों का ध्यान रखना होगा।

ईपीएफओ के नियम क्या है जिसका उल्लंघन हो रहा है?

ईपीएफओ (EPFO) के नियमों का सबसे बड़ा उल्लंघन पीएफ निकासी के उद्देश्य का दुरुपयोग करना है। संगठन ने सख्त चेतावनी दी है कि अगर सदस्य निकासी के समय बताए गए कारण के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए पैसे का उपयोग करते हैं, तो इसे नियम का उल्लंघन माना जाएगा।

उल्लंघन के खास बिंदु

1- गलत उद्देश्य के लिए पैसे का उपयोग

निकासी के लिए आवेदन करते समय सदस्य एक विशिष्ट कारण (जैसे: मकान निर्माण, बच्चों की शादी, या चिकित्सा आपातकाल) बताते हैं।

अगर सदस्य उस पैसे को बताए गए कारण की बजाय किसी अन्य उद्देश्य के लिए खर्च करता है (उदाहरण के लिए, घर के लिए पैसा निकालकर किसी और निवेश में लगा देना या व्यक्तिगत खर्चों में उपयोग करना), तो यह नियम का स्पष्ट उल्लंघन है।

EPFO इसे भ्रामक घोषणा और फंड का दुरुपयोग मानता है।

2- नियम जिसका उल्लंघन होता है

यह उल्लंघन मुख्य रूप से कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 के नियम 68B(11) के तहत आता है। यह नियम स्पष्ट करता है कि निकासी का दुरुपयोग होने पर क्या कार्रवाई की जाएगी।

उल्लंघन पर होने वाले 'तगड़े एक्शन'

अगर निकासी का दुरुपयोग सिद्ध हो जाता है, तो EPFO निम्नलिखित कार्रवाई कर सकता है:

पैसे की वसूली: ईपीएफओ को यह अधिकार है कि वह दुरुपयोग की गई राशि को दंडात्मक ब्याज के साथ सदस्य से वसूल करे।

भविष्य की निकासी पर प्रतिबंध: सदस्य को अगले तीन वर्षों (3 years) तक कोई नई निकासी (एडवांस) की अनुमति नहीं दी जाएगी। यह प्रतिबंध तब तक जारी रहेगा जब तक कि दुरुपयोग की गई पूरी राशि ब्याज सहित वापस नहीं कर दी जाती।

आप कानूनी रूप से PF धनराशि कब निकाल सकते हैं?

ईपीएफ योजना, 1952 के तहत, निकासी केवल विशिष्ट परिस्थितियों में ही की जा सकती है:

विवाह (स्वयं, बच्चों या भाई-बहनों की)

बच्चों की शिक्षा

गंभीर बीमारी (स्वयं या आश्रितों की)

घर की खरीद या निर्माण

सेवानिवृत्ति या अधिवर्षिता (58 वर्ष की आयु में)

इन कारणों से आंशिक निकासी की अनुमति है, जबकि पूर्ण निकासी आमतौर पर केवल सेवानिवृत्ति पर ही दी जाती है।

धारा 68बी(11) नियम: दुरुपयोग के लिए दंड

ईपीएफ योजना धारा 68बी(11) के तहत सख्त नियम निर्धारित करती है:

अगर कोई सदस्य निकाली गई राशि का दुरुपयोग करते हुए पाया जाता है, तो तीन वर्षों तक कोई और निकासी की अनुमति नहीं होगी।

जब तक पिछली राशि ब्याज सहित पूरी तरह से चुका नहीं दी जाती, तब तक नए अग्रिम स्वीकृत नहीं किए जाएँगे।

यह प्रतिबंध सुनिश्चित करता है कि सदस्य आज धन का दुरुपयोग करके अपने भविष्य से समझौता न करें।

ऑनलाइन पीएफ निकासी: मुख्य आवश्यकताएँ

सदस्य विभिन्न फ़ॉर्म का उपयोग करके यूएएन पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन दावा दायर कर सकते हैं:

फ़ॉर्म 19 - पीएफ का अंतिम निपटान

फ़ॉर्म 10-सी - पेंशन निकासी लाभ

फ़ॉर्म 31 - आंशिक निकासी

ऑनलाइन दावा दायर करने के लिए, निम्नलिखित शर्तें पूरी होनी चाहिए:

पंजीकृत मोबाइल नंबर से जुड़ा सक्रिय यूएएन

ईपीएफओ डेटाबेस से जुड़ा आधार और ईकेवाईसी सत्यापित

रिकॉर्ड में बैंक खाता और

आईएफएससी कोड अपडेट होना चाहिए

5 वर्ष से कम की सेवा अवधि के लिए, अंतिम निपटान के लिए पैन लिंक होना आवश्यक है

2025 में नई निकासी सीमा

जून 2025 में, ईपीएफओ ने स्वतः निपटान सीमा 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दी, जिससे सदस्यों के लिए छोटी-छोटी ज़रूरतों के लिए ईपीएफओ कार्यालयों में जाए बिना धनराशि प्राप्त करना आसान हो गया।

Web Title: EPFO alert Pay attention before withdrawing from your PF account withdrawing PF money for the wrong reasons will be costly and strict action will be taken