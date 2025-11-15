VIDEO: आरजेडी और परिवार छोड़ने के बाद भावुक रोहिणी आचार्य की पहली प्रतिक्रिया
By रुस्तम राणा | Updated: November 15, 2025 22:26 IST2025-11-15T22:16:38+5:302025-11-15T22:26:22+5:30
रोहिणी आचार्य ने कहा, "मेरा कोई परिवार नहीं है। उन्होंने खुद मुझे परिवार से बाहर निकाला है। उन्हें ज़िम्मेदारी लेने की ज़रूरत नहीं है।"
पटना: लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने पार्टी और अपने परिवार को छोड़ने के बाद अपनी पहली प्रतिक्रिया में कहा है, "मेरा कोई परिवार नहीं है। उन्होंने खुद मुझे परिवार से बाहर निकाला है। उन्हें ज़िम्मेदारी लेने की ज़रूरत नहीं है... पूरी दुनिया पूछ रही है कि पार्टी की यह हालत क्यों हो गई?"
उन्होंने कहा, "जिम्मेदारी लेना नहीं है उनको, पूरी दुनिया बोल रहा, जो चाणक्य बनेगा, जब कार्यकर्ता चाणक्य से सवाल कर रहा है, देश दुनिया सवाल कर रहा है पार्टी का ऐसा हाल क्यों हुआ, संजय, रमीज, लोगों का नाम लीजिए तो आपके घर से निकल दिया जाएगा आपको, गली दिलवाया जाएगा, आपके ऊपर चप्पल उठा कर के मारा जाएगा।”
बिहार चुनाव के नतीजों और लालू यादव की आरजेडी की करारी हार के एक दिन बाद, एक्स पर एक रहस्यमयी पोस्ट में, जिसमें उन्होंने अपने परिवार से "नाता" होने की घोषणा की, उनकी बेटी रोहिणी आचार्य ने दो लोगों, संजय यादव और रमीज़, का नाम लेते हुए कहा कि वह तो बस वही कर रही थीं जो उन्होंने उनसे करने को कहा था, फिर भी अब उन्हें ही हर चीज़ के लिए ज़िम्मेदार ठहराया जा रहा है।
आचार्य ने लिखा, "मैं राजनीति छोड़ रही हूँ और अपने परिवार से नाता तोड़ रही हूँ... संजय यादव और रमीज़ ने मुझसे यही करने को कहा था... और मैं सारा दोष अपने ऊपर ले रही हूँ।"
#WATCH पटना, बिहार: RJD नेता रोहिणी आचार्य ने राजनीति छोड़ने पर कहा, "मेरा कोई परिवार नहीं है। उन्होंने ही मुझे परिवार से निकाला है। उन्हें जिम्मेदारी नहीं लेनी है... सारी दुनिया सवाल कर रही है कि पार्टी का ऐसा हाल क्यों हुआ है?..." pic.twitter.com/XcgyhKV8RA— ANI_HindiNews (@AHindinews) November 15, 2025
संजय यादव और रमीज़ कौन हैं?
रोहिणी आचार्य की पोस्ट में जिन संजय यादव का ज़िक्र है, वे उनके भाई और लालू यादव के छोटे बेटे, तेजस्वी यादव के करीबी सहयोगी हैं, जो बिहार में राजद के नेतृत्व वाले गठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं।
संजय यादव का जन्म 1984 में हरियाणा में हुआ था। संजय यादव 2012 में राजद में शामिल हुए और 2024 में पार्टी ने उन्हें राज्यसभा भेजा। रमीज़, कथित तौर पर तेजस्वी यादव के पुराने दोस्त हैं और उत्तर प्रदेश के एक राजनीतिक परिवार से आते हैं।