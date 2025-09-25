बिहार, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में चुनाव, 3 प्रभारी और 4 सह प्रभारी नियुक्त

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: September 25, 2025 15:55 IST2025-09-25T15:53:28+5:302025-09-25T15:55:15+5:30

Elections in Bihar 2025, West Bengal and Tamil Nadu in 2026, 3 in-charges and 4 co-in-charges appointed | बिहार, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में चुनाव, 3 प्रभारी और 4 सह प्रभारी नियुक्त

file photo

Highlightsबैजयंत ‘जय’ पांडा को तमिलनाडु में विधानसभा चुनावों के लिए अपना प्रभारी नियुक्त किया।अन्नाद्रमुक के साथ गठबंधन है। बिहार विधानसभा चुनाव नवंबर में होने की उम्मीद है।पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में अगले साल मार्च-अप्रैल में चुनाव प्रस्तावित हैं।

नई दिल्लीः भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने प्रमुख राज्यों में अगले साल होने वाले चुनावों के लिए बृहस्पतिवार को महत्वपूर्ण नियुक्तियां कीं, जिसमें केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को बिहार और भूपेंद्र यादव को पश्चिम बंगाल का चुनाव प्रभारी नियुक्त किया गया। पार्टी ने अपने उपाध्यक्षों में से एक बैजयंत ‘जय’ पांडा को तमिलनाडु में विधानसभा चुनावों के लिए अपना प्रभारी नियुक्त किया।

   

जहां उसका अन्नाद्रमुक के साथ गठबंधन है। बिहार विधानसभा चुनाव नवंबर में होने की उम्मीद है, वहीं पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में अगले साल मार्च-अप्रैल में चुनाव प्रस्तावित हैं। भाजपा के एक बयान में कहा गया है कि पार्टी की गुजरात इकाई के प्रमुख केंद्रीय मंत्री सीआर पाटिल और उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य बिहार चुनाव के लिए सह-प्रभारी हैं।

इसमें कहा गया है कि त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देब पश्चिम बंगाल के सह-प्रभारी हैं और केंद्रीय मंत्री मुरलीधर मोहोल तमिलनाडु के सह-प्रभारी हैं। प्रधान और यादव दोनों भाजपा के सबसे अनुभवी चुनाव प्रबंधकों में से हैं और उन्होंने कई राज्यों में चुनावों के लिए पार्टी की कमान संभाली है।

Web Title: Elections in Bihar 2025, West Bengal and Tamil Nadu in 2026, 3 in-charges and 4 co-in-charges appointed

भारत से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे

टॅग्स :Bihar Assembly Election 2025tamil nadu Assembly electionWest Bengal AssemblyBJPबिहार विधानसभा चुनाव 2025तमिलनाडु विधानसभा चुनावधर्मेंद्र प्रधान