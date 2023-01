दिल्ली: भारी हंगामे के बीच फिर टला एमसीडी मेयर का चुनाव, मनोनीत और निर्वाचित पार्षदों को दिलाई गई शपथ

Highlights दिल्ली एमसीडी के मेयर का चुनाव फिर से टला, सदन की कार्यवाही के दौरान जमकर हुआ हंगामा। हंगामे के बीच मनोनीत पार्षदों और फिर निर्वाचित पार्षदों को शपथ दिलाई गई। मेयर पद के प्रत्याशियों में 'आप' की ओर से शैली ओबरॉय और भाजपा की ओर से रेखा गुप्ता मैदान में हैं।

नई दिल्ली: दिल्ली एमसीडी के मेयर का चुनाव मंगलवार को एक बार फिर टल गया। बेहद कड़ी सुरक्षा के बीच सुबह 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू हुई और मनोनीत पार्षदों और फिर निर्वाचित पार्षदों को शपथ दिलाई गई। हालांकि, इस बीच भाजपा और आप का हंगामा भी जारी रहा और आखिरकार शपथग्रहण के बाद मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव नहीं कराया जा सका।

भारी हंगामे को देखते हुए सदन को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। इससे पहले नवनिर्वाचित एमसीडी की पहली बैठक छह जनवरी को हुई थी और मेयर एवं डिप्टी मेयर का चुनाव किए बिना ही स्थगित कर दी गई क्योंकि आम आदमी पार्टी पार्षदों ने सदन के 10 ‘एल्डरमेन’ (मनोनीत) सदस्यों को शपथ दिलाए जाने को लेकर विरोध जताया था।

#WATCH | Delhi: A ruckus ensued at Civic Centre, MCD Headquarters soon after voting for Delhi Mayor began. The election is postponed as the House was adjourned sine die due to ruckus. pic.twitter.com/dTZty70RTi