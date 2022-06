शिवसेना में बगावत: एकनाथ शिंदे खेमे ने 'शिवसेना बालासाहेब' नया समूह गठित किया

Highlights शिवसेना के बागी विधायक दीपक केसरकर ने नए समूह के गठन की दी जानकारी केसरकर ने कहा- हम किसी भी पार्टी में विलय नहीं करेंगे शिवसेना की कार्यकारी बैठक के बीच एकनाथ शिंदे समूह का आया फैसला

मुंबई: शिवसेना में चल रही बगावत के बीच बागी नेता एकनाथ शिंदे खेमे ने अपना एक नया समूह गठित किया है। एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में बागी विधायकों ने शनिवार को अपने समूह का नाम 'शिवसेना बालासाहेब' रखा है।

शिवसेना के बागी विधायक दीपक केसरकर ने कहा “हमारे समूह को शिवसेना बालासाहेब कहा जाएगा। हम किसी भी पार्टी में विलय नहीं करेंगे,।” उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना की कार्यकारी बैठक के बीच एकनाथ शिंदे समूह का फैसला आया है। शिंदे खेमें में 38 बागी विधायक गुवाहाटी में डेरा डाले हुए हैं।

एकनाथ शिंदे खेमे द्वारा गठित 'शिवसेना बालासाहेब' नए समूह पर महाराष्ट्र कांग्रेस नेता अशोक चव्हाण ने कहा कि जब तक इसे अध्यक्ष से कानूनी अनुमति नहीं मिलती, तब तक इस प्रकार के समूहों को अधिकृत नहीं किया जाएगा।

