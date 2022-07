शिवसेना से एकनाथ शिंदे को हटाए जाने पर बोले दीपक केसरकर- इसे दी जाएगी चुनौती, ये लोकतंत्र को करेगा प्रभावित

Highlights केसरकर ने कहा कि हम उद्धव साहब के बयान के खिलाफ नहीं बोलेंगे। उन्होंने कहा कि हम अभी भी मानते हैं कि वह हमारे नेता हैं, हमारे पास सभी सवालों के जवाब हैं लेकिन इसकी एक सीमा है।

पणजी:एकनाथ शिंदे खेमे के प्रवक्ता दीपक केसरकर ने शनिवार को कहा कि एकनाथ शिंदे को पार्टी से हटाने के उद्धव ठाकरे के फैसले को चुनौती दी जाएगी। उन्होंने कहा, "हम उद्धव साहब के बयान के खिलाफ नहीं बोलेंगे। हम अभी भी मानते हैं कि वह हमारे नेता हैं, हमारे पास सभी सवालों के जवाब हैं लेकिन इसकी एक सीमा है।"

We won’t speak against Uddhav saheb’s statement. We still believe that he is our leader, we do have answers to all questions but there is a limit to it: Deepak Kesarkar, Shiv Sena, in Goa pic.twitter.com/VJGx43kITE