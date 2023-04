Eid ul-Fitr 2023: देश भर में ईद का जश्न आज, दिल्ली के जामा मस्जिद में पढ़ी गई नमाज, मुंबई के माहिम दरगाह में भी जुटे लोग

नई दिल्ली: ईद-उल-फितर (Eid-2023) का त्योहार आज पूरे देश में मनाया जा रहा है। इस मौके पर देश भर की मस्जिदों में मुस्लिम धर्मावलंबियों के जुटने और नमाज पढ़े जाने की तस्वीरें सामने आ रही हैं। लोगों ने इस मौके पर एक-दूसरे को गले लगाकर 'ईद मुबारक' कहा।

देश की राजधानी दिल्ली के प्रसिद्ध जामा मस्जिद में भी लोग शनिवार सुबह-सबुह बड़ी संख्या में जुटे और ईद की नमाज पढ़ी। मुंबई के प्रसिद्ध माहिम दरगाह पर भी ईद की रौनक नजर आई। ऐसे ही मध्य प्रदेश के भोपाल के ईदगाह की भी तस्वीरें आई जहां लोगों ने ईद की नमाज अदा की।

#Maharashtra | People offer namaz at Mumbai's Mahim Dargah on the occasion of #EidUlFitr pic.twitter.com/pHalpwKPrq

ईद के मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट कर देशवासियों को बधाई दी। उन्होंने लिखा, 'ईद-उल-फितर की बधाई। हमारे समाज में सद्भाव और करुणा की भावना आगे बढ़ती रहे। मैं सभी के अच्छे स्वास्थ्य और कल्याण के लिए भी प्रार्थना करता हूं। ईद मुबारक!'

Greetings on Eid-ul-Fitr. May the spirit of harmony and compassion be furthered in our society. I also pray for everyone’s wonderful health and well-being. Eid Mubarak!