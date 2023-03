ईडी ने कश्मीर में काजी यासिर, जफर भट के घरों समेत 3 अन्य ठिकानों पर मारे छापे, पाकिस्तान में कश्मीरी छात्रों को एमबीबीएस सीट बेचने पर हुई है कार्रवाई

Highlights ईडी ने कश्मीर में हुर्रियत नेता काजी यासिर और जफर भट के घरों पर छापेमारी की है। बताया जा रहा है कि यह छापेमारी कश्मीरी छात्रों को पाकिस्तान में एमबीबीएस सीट बेचने में हुई है। ईडी ने हुर्रियत के इन नेताओं के तीन अन्य ठिकानों पर भी छापेमारी की है।

जम्मू: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गुरुवार को पाकिस्तान में एमबीबीएस सीटों के आवंटन से जुड़े एक मामले में हुर्रियत नेता काजी यासिर और जम्मू-कश्मीर साल्वेशन मूवमेंट के अध्यक्ष जफर भट के घरों समेत तीन जगहों पर छापेमारी की है। सूत्रों ने यहां यह जानकारी दी है।

सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी में बताया गया कि केंद्रीय जांच एजेंसी ने आज सुबह स्थानीय पुलिस के साथ श्रीनगर के बाग-ए-मेहताब में जम्मू-कश्मीर साल्वेशन मूवमेंट के अध्यक्ष, मोहम्मद अकबर भट उर्फ जफर भट के घर पर छापा मारा है।

J&K | Enforcement Directorate (ED) conducts a raid on the house of Hurriyat leader Qazi Yasir in Anantnag. pic.twitter.com/Ju52LGWCSO