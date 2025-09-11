ED Raid: दिल्ली, हरियाणा समेत कई राज्यों में ईडी की छापेमारी, 650 करोड़ के फर्जी GST क्रैडिट से जुड़ा है मामला
September 11, 2025
ED Raid: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 650 करोड़ रुपये के कथित फर्जी जीएसटी ‘इनपुट टैक्स क्रेडिट’ से जुड़े धन शोधन मामले में बृहस्पतिवार को कई राज्यों में छापेमारी की। आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी। सूत्रों के अनुसार संघीय जांच एजेंसी के गुवाहाटी कार्यालय द्वारा अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, तमिलनाडु और तेलंगाना में कई स्थानों पर छापेमारी की जा रही है। उन्होंने बताया कि यह कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत की जा रही है।