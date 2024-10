वक्फ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने आप विधायक अमानतुल्लाह खान के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया

नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मंगलवार को दिल्ली वक्फ बोर्ड मनी लॉन्ड्रिंग जांच में आम आदमी पार्टी (आप) विधायक अमानतुल्ला खान के खिलाफ आरोपपत्र दायर किया। 110 पन्नों की पूरक चार्जशीट में मरियम सिद्दीकी का भी नाम है, जिसे ईडी ने मामले में आरोपी के तौर पर गिरफ्तार नहीं किया था। अदालत 4 नवंबर को इस पर विचार कर सकती है। खान को ईडी ने 2 सितंबर को उनके ओखला स्थित आवास से गिरफ्तार किया था और वह फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं।

Delhi Waqf Board Money Laundering Case | Enforcement Directorate (ED) filed a Supplementary prosecution complaint (supplementary Charge sheet) against AAP MLA Amanatullah Khan. This case is related to purchase of land in Okhla area for Rs. 36 crores.



