Maharashtra: ठाणे में ED और ATS की छापेमारी, आतंकी वित्तपोषण को लेकर पूछताछ जारी
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: December 11, 2025 09:41 IST2025-12-11T09:39:58+5:302025-12-11T09:41:32+5:30
Maharashtra: राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) ने भी दो साल पहले कुछ आतंकी गतिविधियों के सिलसिले में पडघा में छापेमारी की थी।
Maharashtra:प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और महाराष्ट्र आतंकवाद रोधी दस्ते (एटीएस) ने संदिग्ध आतंकी वित्तपोषण के संबंध में बृहस्पतिवार को ठाणे जिले के पडघा में संयुक्त रूप से छापेमारी की। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। एक अधिकारी ने बताया कि बृहस्पतिवार तड़के से ही भिवंडी क्षेत्र के पडघा में तलाशी ली जा रही है। उन्होंने बताया कि पडघा के बोरीवली गांव में एटीएस द्वारा पहले चलाए गए कुछ अभियानों के आधार पर ही यह कार्रवाई की गयी है।
अधिकारी ने बताया कि कई संदिग्धों के आवासों की तलाशी ली जा रही है और ईडी धन के संदिग्ध लेनदेन के बारे में पूछताछ कर रही है।
साथ ही उन्होंने कहा कि एटीएस संघीय एजेंसी के जांचकर्ताओं की सहायता कर रही है। इस साल जून में एटीएस ने ठाणे ग्रामीण पुलिस के साथ मिलकर पडघा के बोरीवली में ‘स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया’ (सिमी) के पूर्व पदाधिकारी साकिब नाचन और प्रतिबंधित संगठन के अन्य संदिग्ध सदस्यों व समर्थकों सहित 22 लोगों के आवासों पर बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चलाया था।
अधिकारी ने बताया कि एटीएस ने 19 मोबाइल फोन और कट्टरपंथ से संबंधित आपत्तिजनक सामग्री एवं दस्तावेज जब्त किए हैं। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) ने भी दो साल पहले कुछ आतंकी गतिविधियों के सिलसिले में पडघा में छापेमारी की थी। एनआईए ने पडघा से साकिब नाचन को गिरफ्तार किया था जिसकी दिल्ली के एक अस्पताल में इस साल जून में मौत हो गयी थी।