ED ने अमानतुल्लाह खान को किया गिरफ्तार, वक्फ बोर्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बड़ी कार्रवाई

Highlights ईडी ने 'आप' विधायक अमानतुल्लाह खान को गिरफ्तार किया दिल्ली वक्फ बोर्ड मनी लॉन्ड्रिंग में केंद्रीय एजेंसी ने बड़ी कार्रवाई की हालांकि, गिरफ्तार से पहले ही इस बात को लेकर विधायक ने इस बात की आशंका जाहिर की थी

नई दिल्ली: मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पार्टी 'आप' के विधायक अमानतुल्लाह खान को प्रवर्तन निदेशालय ने वक्फ बोर्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार कर लिया है। गौरतलब है कि सोमवार को तड़के सुबह ही ईडी उनके घर पर पहुंच गई थी, जहां कागजात को केंद्रीय एजेंसी खंगाल रही थी। हालांकि, आज ही आम आदमी पार्टी विधायक ने इस बात की आशंका जाहिर कर दी थी कि उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर उन्होंने कहा, "मेरे घर अभी ED के लोग मुझे गिरफ्तार करने के लिए पहुंचे हैं"।

अमानतुल्लाह खान ओखला से विधायक हैं, उनपर ईडी ने दिल्ली वक्फ बोर्ड में वित्तीय अनियमितताओं से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपित बनाया है। इसी सिलसिले में उनके घर पर आज दिल्ली स्थित केंद्रीय एजेंसी ईडी पहुंची थी।

#WATCH | Delhi: AAP MLA Amanatullah Khan detained by ED officials.



ED had arrived at his residence to conduct a raid, earlier today. pic.twitter.com/X07XN2Tpaa