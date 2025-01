Economic Survey 2025: कब, कहां और कैसे देखें आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट? यहां जानें सबकुछ

Economic Survey 2025: भारतीय संसद में 1 फरवरी को केंद्रीय बजट पेश किया जाएगा। बजट पेश होने से ठीक एक दिन पहले यानि 31 जनवरी को वित्त मंत्री संसद में आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट पेश करती हैं। यह रिपोर्ट बहुत अहम होती है और इसका बजट में खास रोल होता है। आर्थिक सर्वेक्षण एक ऐसा दस्तावेज है जो कुछ क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देने के साथ अर्थव्यवस्था का विस्तृत विश्लेषण प्रदान करता है। इसका उद्देश्य पिछले वित्तीय वर्ष में भारत के आर्थिक प्रदर्शन को उजागर करना है।

आर्थिक सर्वेक्षण 2025 विनिर्माण और सेवाओं जैसे उद्योगों में प्रमुख रुझानों को दर्शाता है, और चुनौतियों का समाधान करने और विकास को बढ़ावा देने के लिए नीतिगत सिफारिशें सुझाता है। शुरुआत में 1950-51 से 1964 तक केंद्रीय बजट के साथ प्रस्तुत किया गया, तब से इसे अलग कर दिया गया और बजट से पहले प्रस्तुत किया गया।

रिपोर्ट देश के बुनियादी ढांचे, कृषि और उद्योग विकास पर केंद्रित है और संभावित विकास क्षेत्रों पर प्रकाश डालती है। 31 जनवरी को बजट सत्र में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के संबोधन के बाद केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा संसद के सामने आर्थिक सर्वेक्षण 2025 पेश किया जाएगा। हम आपको बताते हैं कि आज संसद के दोनों सदनों में पेश किए जाने वाले भारत के आर्थिक रिपोर्ट कार्ड को कब, कहाँ और कैसे देखें।

लाइव स्ट्रीमिंग: YouTube और एक्स जैसे सोशल मीडिया पर संसद टीवी और PIB इंडिया चैनलों पर।

वित्त मंत्रालय के आधिकारिक Facebook, YouTube और X (@FinMinIndia) पेज।

आर्थिक सर्वेक्षण को जारी होने के बाद इंडिया बजट वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है, लिंक।

आर्थिक सर्वेक्षण आर्थिक मामलों के विभाग (डीईए) के आर्थिक प्रभाग द्वारा तैयार किया गया था और इसके प्रमुख मुख्य आर्थिक सलाहकार (सीईए) वी अनंथा नागेश्वरन थे। इसे बजट से पहले निर्मला सीतारमण द्वारा जारी किया जाएगा।

