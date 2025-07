Bihar Assembly Elections: बिहार मतदाता सूची से 52 लाख नाम हटाने की तैयारी में चुनाव आयोग

Bihar Assembly Elections 2025: चुनावी राज्य बिहार में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अभियान से पता चला है कि 52 लाख से अधिक मतदाता या तो मृत हैं, अन्य निर्वाचन क्षेत्रों में स्थानांतरित हो गए हैं, या एक से अधिक स्थानों पर पंजीकृत हैं। मंगलवार को जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में, निर्वाचन निकाय ने खुलासा किया कि 18.66 लाख मतदाताओं की मृत्यु हो चुकी है, 26.01 लाख स्थायी रूप से अन्य निर्वाचन क्षेत्रों में चले गए हैं, और 7.5 लाख मतदाता एक से अधिक स्थानों पर पंजीकृत हैं, जबकि 11,484 मतदाताओं का पता नहीं चल पाया है।

ये विसंगतियाँ बिहार के कुल मतदाता आधार का 6.62 प्रतिशत हिस्सा हैं, जो 24 जून 2025 तक 7.89 करोड़ था। एसआईआर पहल ने एक व्यापक कार्यबल को संगठित किया है, जिसमें लगभग 1,00,000 बूथ स्तरीय अधिकारी (बीएलओ), 4,00,000 स्वयंसेवक और 12 प्रमुख राजनीतिक दलों के जिला नेताओं द्वारा नियुक्त 1,50,000 बूथ स्तरीय एजेंट (बीएलए) शामिल हैं। इस सहयोगात्मक प्रयास का उद्देश्य आगामी मसौदा मतदाता सूची में सभी पात्र मतदाताओं का सटीक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना है।

ECI press release July 22, 2025 on Bihar SIR: 18.66 lakh deceased electors reported. 26.01 lakh electors permanently shifted. 7.5 lakh electors found to be enrolled in two places. 97.30 % or 7.68 crore electors covered. (EF received 7.16 crore, EF digitised 7.13 crore). pic.twitter.com/bp8mtRxGzt