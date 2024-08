ECI ने बढ़ाई हरियाणा में चुनाव की तारीख, अब 1 अक्तूबर की जगह 5 अक्तूबर होगी वोटिंग, मतगणना की तारीख भी बदली

नई दिल्ली: भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने शनिवार को हरियाणा के लिए मतदान दिवस को 1 अक्तूबर से बढ़ाकर 5 अक्तूबर, 2024 कर दिया है। तदनुसार जम्मू-कश्मीर और हरियाणा विधानसभा चुनावों के लिए मतगणना दिवस को 4 अक्तूबर से बढ़ाकर 8 अक्तूबर, 2024 कर दिया है। ईसीआई के बयान के मुताबिक, यह निर्णय बिश्नोई समुदाय के मतदान के अधिकार और परंपराओं दोनों का सम्मान करने के लिए लिया गया है, जिन्होंने अपने गुरु जम्भेश्वर की याद में आसोज अमावस्या उत्सव समारोह में भाग लेने की सदियों पुरानी प्रथा को बरकरार रखा है।

ईसीआई ने बताया कि आयोग को अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा, बीकानेर (राजस्थान) के राष्ट्रीय अध्यक्ष से हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए मतदान की तिथि अर्थात 01.10.2024 को पुनर्निर्धारित करने के लिए प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ था, क्योंकि पंजाब, राजस्थान और हरियाणा के कई परिवारों ने पीढ़ियों से अपने गुरु जम्भेश्वर की याद में बीकानेर जिले में अपने वार्षिक उत्सव के लिए “आसोज” महीने में अमावस के दौरान राजस्थान में अपने पैतृक गांव मुकाम जाने की एक लंबी परंपरा का पालन किया है। इस वर्ष, यह उत्सव 2 अक्टूबर को होगा और सिरसा, फतेहाबाद और हिसार में रहने वाले हजारों बिश्नोई परिवार मतदान के दिन राजस्थान की यात्रा करेंगे, जिससे उन्हें उनके मतदान के अधिकार से वंचित किया जाएगा।

Election Commission of India (ECI) revises polling day for Haryana from October 1 to October 5, 2024 and accordingly counting day for J&K and Haryana Assembly elections from October 4 to October 8, 2024



