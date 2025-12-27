ईसी ने SIR के बाद असम की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी की, 10.5 लाख नाम हटाए

नई दिल्ली: असम में एक स्पेशल रिवीजन एक्सरसाइज के बाद 10.56 लाख से ज़्यादा वोटरों के नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए हैं, जहां छह महीने से भी कम समय में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा शनिवार को जारी इंटीग्रेटेड ड्राफ्ट रोल के अनुसार, राज्य में अब 2,51,09,754 रजिस्टर्ड वोटर हैं, जिसमें 93,021 डी-वोटर या संदिग्ध वोटर शामिल नहीं हैं। हटाई गई एंट्रीज़, जिनकी कुल संख्या 10,56,291 थी, उन्हें मौत, माइग्रेशन या लिस्ट में डुप्लीकेशन जैसे कारणों से हटाया गया था।

D-वोटर कौन हैं?

D-वोटर असम में वोटरों की एक कैटेगरी है, जिन्हें नागरिकता के डॉक्यूमेंटेशन में कथित कमियों के कारण सरकार ने वोट देने के अधिकार से वंचित कर दिया है। ऐसे वोटरों की पहचान फॉरेनर्स एक्ट, 1946 के तहत स्पेशल ट्रिब्यूनल द्वारा की जाती है, और जिन लोगों को D-वोटर घोषित किया जाता है, उन्हें वोटर पहचान पत्र जारी नहीं किए जाते हैं।

D-वोटरों से जुड़ी सभी डिटेल्स, जिसमें उनका नाम, उम्र और फोटो शामिल हैं, ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में बिना किसी बदलाव के आगे बढ़ा दी गई हैं। ड्राफ्ट लिस्ट 22 नवंबर से 20 दिसंबर के बीच स्पेशल रिवीजन के हिस्से के रूप में किए गए घर-घर जाकर वेरिफिकेशन के बाद पब्लिश की गई थीं।

वोटर 22 जनवरी तक आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं

एक ऑफिशियल बयान के अनुसार, वोटर अब 22 जनवरी तक दावे और आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं, जिसके बाद 10 फरवरी को फाइनल वोटर लिस्ट पब्लिश की जाएगी। लिस्ट से हटाए गए 10.56 लाख नामों में से, 4,78,992 नाम मौतों के कारण हटाए गए, 5,23,680 वोटर अपने रजिस्टर्ड पते से शिफ्ट हो गए थे, और 53,619 एक जैसी एंट्री को सुधार के लिए पहचाना गया।

बयान में कहा गया है कि वेरिफिकेशन एक्सरसाइज में पूरे राज्य के 61,03,103 घरों को शामिल किया गया। इसमें 35 जिला चुनाव अधिकारी, 126 चुनावी पंजीकरण अधिकारी, 1,260 सहायक चुनावी पंजीकरण अधिकारी, 29,656 बूथ लेवल अधिकारी और 2,578 BLO सुपरवाइजर शामिल थे। राजनीतिक पार्टियों ने भी इस प्रक्रिया में मदद करने और निगरानी करने के लिए 61,533 बूथ लेवल एजेंट तैनात किए।

असम के लिए विशेष संशोधन

जबकि केरल, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल सहित 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चुनावी सूचियों का विशेष गहन संशोधन चल रहा है, जहां असम के साथ चुनाव होने हैं, भारत के चुनाव आयोग ने विशेष रूप से पूर्वोत्तर राज्य के लिए एक विशेष संशोधन का आदेश दिया है।

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा था, “नागरिकता अधिनियम के तहत, असम में नागरिकता के लिए अलग प्रावधान हैं। सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में नागरिकता की जांच का काम पूरा होने वाला है।” अधिकारियों ने कहा कि विशेष संशोधन वार्षिक विशेष संक्षिप्त संशोधन और विशेष गहन संशोधन के बीच आता है।

बयान के अनुसार, इस अभ्यास का उद्देश्य पहले छूटे हुए योग्य मतदाताओं को नामांकित करके, नामों, उम्र और पतों में लिपिकीय त्रुटियों को ठीक करके, मृत व्यक्तियों और स्थानांतरित मतदाताओं के नाम हटाकर, और डुप्लिकेट प्रविष्टियों की पहचान करके और उन्हें हटाकर एक त्रुटि-मुक्त चुनावी सूची तैयार करना है।

